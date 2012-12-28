2 августа по центру Липецка пройдут десантники: транспорт замрет

Колонна голубых беретов спустится от площади Героев к Нижнему парку.

2 августа в День воздушно-десантных войск в Липецке с 10:00 до 12:00 пройдет традиционное шествие голубых беретов.Во время шествия дорожное движение по маршруту: площадь Героев – улица Зегеля – Петровский спуск – часовня Петра и Павла, будет осуществляться в режиме ожидания, сообщили в мэрии.Ограничение не распространяются на автомобили экстренных оперативных служб