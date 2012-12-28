Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Общество
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42 минуты назад
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2 августа по центру Липецка пройдут десантники: транспорт замрет
Колонна голубых беретов спустится от площади Героев к Нижнему парку.
Во время шествия дорожное движение по маршруту: площадь Героев – улица Зегеля – Петровский спуск – часовня Петра и Павла, будет осуществляться в режиме ожидания, сообщили в мэрии.
Ограничение не распространяются на автомобили экстренных оперативных служб
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