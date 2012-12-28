Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Происшествия
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53 минуты назад
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Год и месяц колонии получил личанин за побитого инспектора ДПС
Он пытался вытащить из патрульного автомобиля своего друга, остановленного за пьяную езду. Но план провалился.
Следствие и суд установили, что вечером 31 октября 2025 года у съезда на трассу Орел-Тамбов липчанин вступился за своего друга, которого экипаж ДПС остановил по подозрению в пьяном вождении. Мужчина захотел вытащить водителя из патрульного автомобиля, но полицейский ему помешал. Тогда он оскорбил одного из инспекторов и набросился на него с кулаками. В результате потасовки полицейский получил перелом пястной кости.
Обвинение по уголовному делу о применении насилия, опасного для здоровья, к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и его публичном оскорблении (ч. 2 ст. 318, ст. 319 УК РФ) поддержала прокуратура Советского района Липецка.
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