Год и месяц колонии получил личанин за побитого инспектора ДПС

Он пытался вытащить из патрульного автомобиля своего друга, остановленного за пьяную езду. Но план провалился.

Суд приговорил 27-летнего липчанина к году и месяцу колонии общего режима за избиение инспектора ДПС, сообщает прокуратура Липецкой области.Следствие и суд установили, что вечером 31 октября 2025 года у съезда на трассу Орел-Тамбов липчанин вступился за своего друга, которого экипаж ДПС остановил по подозрению в пьяном вождении. Мужчина захотел вытащить водителя из патрульного автомобиля, но полицейский ему помешал. Тогда он оскорбил одного из инспекторов и набросился на него с кулаками. В результате потасовки полицейский получил перелом пястной кости.Обвинение по уголовному делу о применении насилия, опасного для здоровья, к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и его публичном оскорблении (ч. 2 ст. 318, ст. 319 УК РФ) поддержала прокуратура Советского района Липецка.