Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Общество
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сегодня, 16:03
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1 августа в Липецке появится бесплатный автобус
В связи с соревнованиями по триатлону изменятся несколько маршрутов общественного транспорта.
С 06:00 до 14:00 будет работать бесплатный маршрут — №55 «пл. Кольцевая – ул. Воровского».
Автобусы маршрутов №8, 17, 40, 317, 321, 343 в прямом направлении будут двигаться по схеме «…Петровский мост – пл. Революции – ул. Советская – далее по маршрутам», в обратном — «…ул. Советская – пл. Революции – Петровский мост – далее по маршрутам».
Схема движения автобусов по маршруту №359: «…пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь»)». До улицы Маяковского автобусы маршрута не поедут.
Автобусы маршрута №12 поедут до перекрестка улиц Неделина и 50 лет НЛМК (разворот в районе магазина «Янтарь»).
Автобусы маршрута №28 в прямом направлении будут двигаться по схеме «п. Сырский Рудник – … – пр. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном — «…Петровский мост – пл. Революции – ул. Фрунзе – ул. Неделина – разворот в районе магазина «Янтарь» – ул. Неделина – пр. Победы – … – Сырский Рудник».
Маршруты №33 и 33а в прямом направлении будут двигаться по схеме «… Петровский мост – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».
После соревнований транспорт поедет по обычным схемам.
С расписанием можно ознакомиться на сайте МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru
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