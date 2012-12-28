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сегодня, 16:03
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1 августа в Липецке появится бесплатный автобус

В связи с соревнованиями по триатлону изменятся несколько маршрутов общественного транспорта.

1 августа с 05:00 до 14:00 в связи с проведением соревнования «Липецкий Триатлон. Зеленый остров» вносятся изменения в работу пассажирского транспорта, сообщает администрации Липецка.

С 06:00 до 14:00 будет работать бесплатный маршрут — №55 «пл. Кольцевая – ул. Воровского».

Автобусы маршрутов №8, 17, 40, 317, 321, 343 в прямом направлении будут двигаться по схеме «…Петровский мост – пл. Революции – ул. Советская – далее по маршрутам», в обратном — «…ул. Советская – пл. Революции – Петровский мост – далее по маршрутам».

Схема движения автобусов по маршруту №359: «…пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь»)». До улицы Маяковского автобусы маршрута не поедут.

Автобусы маршрута №12 поедут до перекрестка улиц Неделина и 50 лет НЛМК (разворот в районе магазина «Янтарь»).

Автобусы маршрута №28 в прямом направлении будут двигаться по схеме «п. Сырский Рудник – … – пр. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном — «…Петровский мост – пл. Революции – ул. Фрунзе – ул. Неделина – разворот в районе магазина «Янтарь» – ул. Неделина – пр. Победы – … – Сырский Рудник».

Маршруты №33 и 33а в прямом направлении будут двигаться по схеме «… Петровский мост – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».

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После соревнований транспорт поедет по обычным схемам.

С расписанием можно ознакомиться на сайте МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
В этом городе
23 минуты назад
Ради триатлона даже бесплатный автобус пустили!!! А что же дальше будет? А фонтанчики с минеральной водой в Нижнем парке бесплатными сделают?
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****
сегодня, 16:55
а жителям Манежа опять повезло, дома будем сидеть, с района не выехать пока эти соревнования не закончаться
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Манеж
сегодня, 16:52
Оставлая район без средств передвижения это не кого не смущает? Тем-более 1 числа, суббота многие предприятия работают и людям ехать на работу каким образом????
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житель
56 минут назад
хватит работать спортом занимайтесь. он в отличае от авто никому не вредит
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Лысый остров
сегодня, 16:42
Не называйте его Зелёным,а то обидется и зарастёт.
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санитар
сегодня, 16:13
Не нужно этих ограничений. Бегайте на ЛТЗ, где предусмотрена зона массовых мероприятий.
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