Общество

21 минуту назад

94 новых случая и 8 умерших - суточные данные по COVID-19 в Липецкой области

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#коронавирус #статистика
94 новых случая и 8 умерших - суточные данные по COVID-19 в Липецкой области

57 человек закончили лечение.

За сутки в Липецкой области выявлены 94 случая коронавирусной инфекции, 57 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 8 человек от болезни умерли. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 84 103 человека, 77 770 из них выздоровели, 2 812 человек от COVID-19 умерли. Данные по полностью вакцинированным остались прежними – 670 730 жителей области.

В России за стуки зарегистрировано 19 751 случай инфицирования коронавирусом, 33 144 человека вылечились от COVID-19, 847 человек от болезни умерли.

С начала эпидемии в Российской федерации коронавирусной инфекцией заболели 10 499 982 человека, 9 497 063 из них выздоровели, 309 707 - от COVID-19 скончались.
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#коронавирус #статистика

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