Липецкая вечЁрка: нелепости нашего городка, огненный болид на Водопьянова и девушки рулят

Сегодня, 30 июля, мы рассказали о странном заборе у остановки, опубликовали видео мощного пожара и сообщили о победах юных липецких спортсменок.

