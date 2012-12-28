Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
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Общество
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вчера, 20:26
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Липецкая вечЁрка: нелепости нашего городка, огненный болид на Водопьянова и девушки рулят
Сегодня, 30 июля, мы рассказали о странном заборе у остановки, опубликовали видео мощного пожара и сообщили о победах юных липецких спортсменок.
Мы связались с мэрией Липецка, и нас уверили, что мешающую липчанам часть забора уберут. Кроме того, городской департамент транспорта проработает возможность обустройства автобусной остановки.
«Эти до боли знакомые заборы, как переходящее знамя: их спиливают в одном месте, ставят потом в другом — и так по кругу, все дороги в отрезках. Как же вам не стыдно?» — заметил в комментариях к новости Ржачно.
«В Липецке самая ужасная система для пешеходов. Чтобы перейти с одной стороны улицы на другую, порой нужно сделать крюк метров в 200–300. Светофоры в большинстве своём настроены так, что здоровый человек еле успевает улицу перейти. Остановка, кольцевая, пешеходный переход — это вообще гении инженерной мысли умудрились лабиринт сделать. И конечно, куча заборов по всему городу, функциональность которых вызывает массу вопросов», — поделился своим мнением Очевидец.
«Это по-липецки», — поставила лаконичный диагноз Липчанка.
Сегодня транспортных новостей было много, и все они иллюстрировали мнения Ржачно, Очевидца и особенно Липчанки.
Утром стало известно, что из-за обрыва креплений контактного провода останавливается движение трамваев по маршруту № 15. Затем мэр Михаил Щербаков сообщил об отложенном из-за дождя асфальтировании раскопки у памятника Танкистам и, соответственно, отмене объявленных изменений в схеме движения у памятника. А потом пошли новости о тех ограничениях, что всё же будут введены: в субботу, как мы уже рассказывали, на время соревнований по триатлону перекрывается несколько улиц, и общественный транспорт поедет по другим маршрутам, а в воскресенье на час замрёт дорога от площади Героев по Зегеля и Петровскому спуску до Нижнего парка — 2 августа по этому маршруту традиционно марширует колонна десантников.
Так автобусы поедут 1 августа
Утром же не повезло владельцу «Лады Весты» — машина сгорела на Водопьянова у дома со зловещим для погорельца номером 13. Пожар сняла на видео наша читательница, и эта короткая запись почти как кино: вот «Веста» разгорается, вот что-то взрывается в её задней части, и машина начинает катиться на автомобиль напротив. Его пытается прикрыть собой мужчина в майке, но жар невыносим, и он отскакивает. К счастью, «Веста» остановилась, а затем приехали пожарные.
«Странно, что не моторный отсек пострадал больше всего. На капоте вся краска на месте, а остальное всё сгорело», — удивилась автор видео.
Четверг стал днём новостей о победах наших юных спортсменок. Варвара Зубкова из Липецка стала победительницей первенства России по лёгкой атлетике среди девушек до 16 лет. При этом Варвара выполнила норматив кандидата в мастера спорта России. Липчанка Евгения Бизина выиграла в Гонконге «серебро» открытого Кубка Азии по дзюдо среди юниорок до 21 года. А Ангелина Белова завоевала «бронзовую» медаль первенства России по морскому многоборью, оказавшись первой липецкой спортсменкой, выступившей в этой дисциплине за последние 20 лет.
«В Липецкой области наблюдается возрождение многих видов спорта, например морского многоборья. Видимо, на них придётся переключаться бывшим болельщикам хоккея, волейбола и т. д.», — такими словами завершил информацию о победе Ангелины спортивный журналист GOROD48.
И о погоде. Дожди всё никак не уходят из области: они ожидаются и этой ночью, и завтра днём. В Липецке синоптики существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха в последний день июля составит по области от +23 до +28, по Липецку — от +24 до +26 градусов.
Завтра, напомним, не просто пятница, а день отмены на заправках чётно-нечётной системы. О том, пропали ли очереди к заветным колонкам, мы обязательно расскажем в утренних новостях.
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