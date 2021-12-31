Происшествия

45 минут назад

Ребенок упал с пятого этажа на улице Звездной

4 1096
#падение с высоты
Ребенок упал с пятого этажа на улице Звездной

Малыш остался жив.

Сегодня днем из окна пятого этажа жилого дома по улице Звездной в Липецке упал пятилетний ребенок. Малыш остался жив, его доставили в больницу.

- Обстоятельства падения ребенка выясняет следственно-оперативная группа, которая работает на месте несчастного случая, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
4 1096
#падение с высоты

Комментарии (4)

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кокс

8 минут назад
Не удивительно, мысли пролетали постоянно там что-то происходит.
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Перри (Омикрон) Мейсон

8 минут назад
А вот при советской власти такого не было!
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Подарок родителям

19 минут назад
на Новый Год...Здоровья малышу.
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Не удивительно

21 минуту назад
про Звёздную или Филипченко
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