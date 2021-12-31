Ребенок упал с пятого этажа на улице Звездной

Малыш остался жив.

Сегодня днем из окна пятого этажа жилого дома по улице Звездной в Липецке упал пятилетний ребенок. Малыш остался жив, его доставили в больницу.



- Обстоятельства падения ребенка выясняет следственно-оперативная группа, которая работает на месте несчастного случая, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

