Происшествия
45 минут назад
Ребенок упал с пятого этажа на улице Звездной
4 1096
Малыш остался жив.
Сегодня днем из окна пятого этажа жилого дома по улице Звездной в Липецке упал пятилетний ребенок. Малыш остался жив, его доставили в больницу.
- Обстоятельства падения ребенка выясняет следственно-оперативная группа, которая работает на месте несчастного случая, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Обстоятельства падения ребенка выясняет следственно-оперативная группа, которая работает на месте несчастного случая, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
4 1096
кокс
Перри (Омикрон) Мейсон
Подарок родителям
Не удивительно