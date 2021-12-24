Коронавирус

34 минуты назад

Липецкий район оказался на втором месте по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки

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#коронавирус
Липецкий район оказался на втором месте по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 82 656 случаев новой коронавирусной инфекции, 76 109 человек выздоровели, в том числе 316 человек за последние сутки, 2 723 человека умерли, в том числе 13 человек за последние сутки, 3 824 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 317 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 507 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 245 случаев инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 124, на втором месте Липецкий район — 30, на третьем Усманский район — 13. В Ельце — 10, в Становлянском районе — 9, в Тербунском и Чаплыгинском районе — по 8, в Измалковском районе — 7, в Грязинском и Добровском районах — по 6, в Добринском и Елецком районах — по 5, в Данковском и Долгоруковском районах — по 4, в Воловском и Задонском районах — по 2, в Лев-Толстовском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Чинуша

24 минуты назад
К фокс фестивалю все будет в норме. Ковид в эти дни уйдёт на пару дней . Все просчитано деньги распилены.
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