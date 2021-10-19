Происшествия

44 минуты назад

По факту ЧП в 134-м детсаду Липецка возбуждено уголовное дело

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#ЧП #дети
По факту ЧП в 134-м детсаду Липецка возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК России по Липецкой области по факту ненадлежащего оказания услуг в дошкольном учреждении областного центра, в результате чего пострадал четырехлетний ребенок, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности»).

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества в дошкольном учреждении, в результате чего пострадал ребенок.

Уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности) в СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, 18 октября 2021 года в детском саду города Липецка во время занятий в бассейне ребенок упал в воду, после чего впал в кому. В бессознательном состоянии был доставлен в областную детскую больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, взяты пробы воды, изъята необходимая для следствия документация, в том числе регламентирующая работу инструктора по физической культуре и организации работы бассейна, а также медкарта пострадавшего ребенка.

Ранее председатель СК России поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
3 1248
#ЧП #дети

Комментарии (3)

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123

3 минуты назад
Как можно таких маленьких детей доверить какому то трениру, тем более в воде, дети в луже могут утонуть. Ребёнка скорейшего выздоровления!!!
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на все воля господня

10 минут назад
понять и простить.
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Наталья

27 минут назад
Хотелось бы, что бы действительно разобрались...а не просто нашли крайнего. Мальчику здоровья!!!
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