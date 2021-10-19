По факту ЧП в 134-м детсаду Липецка возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК России по Липецкой области по факту ненадлежащего оказания услуг в дошкольном учреждении областного центра, в результате чего пострадал четырехлетний ребенок, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности»).





Уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (



По данным следствия, 18 октября 2021 года в детском саду города Липецка во время занятий в бассейне ребенок упал в воду, после чего впал в кому. В бессознательном состоянии был доставлен в областную детскую больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.



В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, взяты пробы воды, изъята необходимая для следствия документация, в том числе регламентирующая работу инструктора по физической культуре и организации работы бассейна, а также медкарта пострадавшего ребенка.



Ранее председатель СК России поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества в дошкольном учреждении, в результате чего пострадал ребенок.Уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ ( оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности ) в СУ СК РФ по Липецкой области.По данным следствия, 18 октября 2021 года в детском саду города Липецка во время занятий в бассейне ребенок упал в воду, после чего впал в кому. В бессознательном состоянии был доставлен в областную детскую больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, взяты пробы воды, изъята необходимая для следствия документация, в том числе регламентирующая работу инструктора по физической культуре и организации работы бассейна, а также медкарта пострадавшего ребенка.Ранее председатель СК России поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.