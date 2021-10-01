В Липецке ищут хозяина «ВАЗа»

Бесхозная машина стоит напротив дома №12 на улице Белянского.

Собственнику данного автомобиля отведено 30 дней для выполнения требования о добровольном перемещении или утилизации машины. В случае невыполнения требования автомобиль будет принудительно перемещен на специально отведенную территорию с последующей утилизацией.





Фото - vk.com/lipetsk_sov_okr



Как сообщает Управления Советским округом Липецка, в городе ищут хозяина разукомплектованного автомобиля «ВАЗ - 2115» без государственного регистрационного знака, который стоит напротив дома №12 на улице Белянского.