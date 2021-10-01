Общество

сегодня, 16:07

В Липецке ищут хозяина «ВАЗа»

4 1236
#благоустройство
В Липецке ищут хозяина «ВАЗа»

Бесхозная машина стоит напротив дома №12 на улице Белянского.

Как сообщает Управления Советским округом Липецка, в городе ищут хозяина разукомплектованного автомобиля «ВАЗ - 2115» без государственного регистрационного знака, который стоит напротив дома №12 на улице Белянского.

Собственнику данного автомобиля отведено 30 дней для выполнения требования о добровольном перемещении или утилизации машины. В случае невыполнения требования автомобиль будет принудительно перемещен на специально отведенную территорию с последующей утилизацией.

Фото - vk.com/lipetsk_sov_okr
4 1236
#благоустройство

Комментарии (4)

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Александр

22 минуты назад
Не совсем понимаю чем эта машина отличается от форда сзади? Какое основание для утилизации? Очень странно написано, хозяина не нашли, но собственнику дали время. Нужно собрать все машины старше 15 лет с улиц и утилизировать, а то в салонах перестали брать новые...
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да

29 минут назад
вполне возможно. для этого надо вскрыть автомобиль. это уже уголовно наказуемо. потому и ищут хозяина.
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Максимович

48 минут назад
Чтоб в этой колымаге добраться до номера кузова, надо либо капот, либо багажник открыть.
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Петрович

сегодня, 16:14
По номеру кузова не судьба определит владельца?
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