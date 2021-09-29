Общество

сегодня, 16:55

В 19 микрорайоне обнаружили несанкционированную торговлю

7 675
#торговля
3
В 19 микрорайоне обнаружили несанкционированную торговлю

На нарушителей составили два протокола.

Как сообщает управление Советским округом Липецка, сегодня был проведен рейд по местам несанкционированной торговли на территории 19 микрорайона, в ходе которого было составлено два протокола об административном правонарушении по статье 6.2 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях.

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- Согласно статье 6.2 КоАП Липецкой области (осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест) за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч пятисот рублей, - отметили в управлении. - За повторное совершение административного правонарушения - наложение административного штрафа на граждан в размере от 3500 до 5000 рублей.

7 675
#торговля
3

Комментарии (7)

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Как гость
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я

7 минут назад
Хватит кошмарить простых людей...... идите администрацию пошерстите, откуда у них новенькие машинки по 5 млн.
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Гость

12 минут назад
Роман, пусть на завод идут работать
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Витек

14 минут назад
Теперь можно спать спокойно. Родина под надёжной защитой.
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Animal planet.

15 минут назад
Роман, правильно делают. Потому что продают опасные для жизни продукты.
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Жеглов энд Шарапов

18 минут назад
Мы 2 месяца в засаде на неё сидели...
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Роман

20 минут назад
Так их на ярмарку не пускают
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Пенсионер

27 минут назад
Не надо к людям приставать и так жизнь тяжолая ,идите пятерочки ,линии ашаны проверяйте там полно нарушений.Там вам подадут.
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