Общество
сегодня, 16:55
В 19 микрорайоне обнаружили несанкционированную торговлю
На нарушителей составили два протокола.
Как сообщает управление Советским округом Липецка, сегодня был проведен рейд по местам несанкционированной торговли на территории 19 микрорайона, в ходе которого было составлено два протокола об административном правонарушении по статье 6.2 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях.
- Согласно статье 6.2 КоАП Липецкой области (осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест) за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч пятисот рублей, - отметили в управлении. - За повторное совершение административного правонарушения - наложение административного штрафа на граждан в размере от 3500 до 5000 рублей.
Фото - vk.com/lipetsk_sov_okr
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