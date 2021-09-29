В 19 микрорайоне обнаружили несанкционированную торговлю

На нарушителей составили два протокола.

Как сообщает управление Советским округом Липецка, сегодня был проведен рейд по местам несанкционированной торговли на территории 19 микрорайона, в ходе которого было составлено два протокола об административном правонарушении по статье 6.2 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях.









- Согласно статье 6.2 КоАП Липецкой области (осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест) за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч пятисот рублей, - отметили в управлении. - За повторное совершение административного правонарушения - наложение административного штрафа на граждан в размере от 3500 до 5000 рублей.





