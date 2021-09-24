В Липецкой области построят 18 газовых заправок

Сеть охватит как крупные города региона, так и районы области.

Региональное управление энергетики и тарифов утвердило перспективную схему размещения новых газовых заправок на территории региона. В приказе ведомства говорится о 18 новых таких АЗС.



Новые заправки для транспорта, использующего в качестве топлива компримированный природный газ, рассредоточили по разных уголкам региона. Газовые заправки в перспективе должны появиться в туристическом кластере «Задонщина», в Усмани, селе Никольское Усманского района, селе Красное, Данкове, на дороге из Липецка в Данков, на перекрестке Грязи — Большой Самовец, Грязях, на дороге Липецк-Усмань, в селе Хворостянка Добринского района, в Лебедяни, в Долгоруково, селе Острый Камень Чаплыгинского района. Кроме того, три газовых АЗС планируют открыть в Липецке: в районе Цемзавода, на Елецком и Лебедянском шоссе.



С учетом выполнения перспективного плана, график реализации которого не оговаривается, число газовых АЗС в регионе достигнет 20.