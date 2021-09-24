Общество

26 минут назад

В Липецкой области построят 18 газовых заправок

3 212
#газовая заправка #АЗС
В Липецкой области построят 18 газовых заправок

Сеть охватит как крупные города региона, так и районы области.

Региональное управление энергетики и тарифов утвердило перспективную схему размещения новых газовых заправок на территории региона. В приказе ведомства говорится о 18 новых таких АЗС.

Новые заправки для транспорта, использующего в качестве топлива компримированный природный газ, рассредоточили по разных уголкам региона. Газовые заправки в перспективе должны появиться в туристическом кластере «Задонщина», в Усмани, селе Никольское Усманского района, селе Красное, Данкове, на дороге из Липецка в Данков, на перекрестке Грязи — Большой Самовец, Грязях, на дороге Липецк-Усмань, в селе Хворостянка Добринского района, в Лебедяни, в Долгоруково, селе Острый Камень Чаплыгинского района. Кроме того, три газовых АЗС планируют открыть в Липецке: в районе Цемзавода, на Елецком и Лебедянском шоссе.

С учетом выполнения перспективного плана, график реализации которого не оговаривается, число газовых АЗС в регионе достигнет 20.
3 212
#газовая заправка #АЗС

Комментарии (4)

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Бюджетники - голосовать как прикажут

5 минут назад
Газ уже подходит по цене к бензину, оборудование никогда не окупится!
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местный

11 минут назад
Газовые заправки это вчерашний день. В нашем городе, где проблемы с экологией, надо обязывать заправки устанавливать зарядные станции для электроавтомобилей. Липецк могут спасти только электроавтомобили.
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Яма и дороги

20 минут назад
С такими ценами на газ люди уже снимают это оборудование.
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