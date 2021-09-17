Коронавирус

49 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 203 случая COVID-19, 8 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 203 случая COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения: 17 сентября 2020 года медики выявили 34 новых случая COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 203 новых случая коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 186 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 50 226 случаев COVID-19, выздоровели 43 946 человек, умерли 1 547 человек.

В России за сутки выявлены 19 905 случаев COVID-19, выздоровели 16 619 человек, умер — 791 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 7 234 425 случаев COVID-19, выздоровели 6 469 017 человек, умерли — 196 626 человек.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Внушаемый

11 минут назад
Интересно,после 19 числа сильно изменятся цифры?
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Местный

13 минут назад
Статистика плохая, а каких то мерах по стабилизации ситуации и не слышно. Заснули что ли наши чиновники.
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корка

23 минуты назад
Если бы не "8" , то я бы упал со стула ! Постоянство- вот сила нашего здравоохранения!
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