Сегодня, 7 сентября, стало известно, что 20-летнему студенту предъявили обвинение сразу по трем статьям УК РФ, он совратил 14-летнего подростка, липчане пытаются привыкнуть к обновленной улице Зегеля, и в Ельце готовятся к открытию памятника знаменитому земляку, Александру Хвостову. На закате Российской империи он служил генерал-прокурором и министром МВД.





Ближайшие шесть лет молодой человек может провести в местах лишения свободы. Сейчас дело студента находится на стадии утверждения обвинительного заключения для последующей передачи в суд.



А бывшие начальник Росреестра по Липецкой области Валерий Негробов и начальник финансово-экономического отдела ведомства Людмила Назарова, можно сказать,



Когда же дело дошло до суда, статья изменилась на «Превышение должностных полномочий». В материалах дела написано, что деньги Негробов потратил на ремонт помещений и бензин для служебного автомобиля.



К тому же и суд вошел в положение, Негробов и Назарова стали пенсионерами, и теперь они могут только заплатить штраф по 40 000 рублей. Правда, постановление судьи еще не вступило в законную силу.



— Афигеть! Как занимать должностное кресло и огребать зарплату трёхэтажную, то они достойны, а как нести ответственность, так они пенсионеры, — написал Гость.



— Валерий Негробов — порядочный человек и хороший руководитель, долго его хотели скомпрометировать определенные лица, но ничего более серьёзного не нашлось, учитывая его пост и коррупционные риски — это уголовное дело вообще ни о чем, — уверен Алексей.



Корреспондент GOROD48 сегодня утром



Комментаторы GOROD48, те из них, кто живет на улице Зегеля, жалуются, что водители начали парковаться у них во дворах — сказывается отсутствие парковочных карманов на проезжей части. Идею мэра Евгении Уваркиной, сделать современную дорогу, горожане пока не оценили.



— Зайдите во дворы! Пройти невозможно, все машины паркуются здесь! Страшно из подъезда выйди, не говоря уже детей выпустить — собьют машины. Выложите фотки дворов по Зегеля. Спасибо мэру за показуху: после ремонта фасадов текут крыши, после ремонта дороги, забитые машинами дворы, что дальше? Как людям жить в этом районе? — написала возмущенная Жительница Зегеля.



— Где парковки? Как подъехать к магазинам? Когда переделают, как было раньше? Зачем так все изуродовано! Эти цветы там вообще не нужны — они запылятся, а зимой их не будет вообще! — возмутился еще один комментатор.



Сегодня по улице Зегеля пустили общественный транспорт. Но 359-й автобус по обновленной улице



И еще одно новшество. На Дворце Спорта «Звездный»













Можете поискать отличия на сон грядущий



А в Ельце готовятся к открытию памятника известному земляку — Александру Хвостову. Он пережил три революции, небывалый взлет в карьере — на закате Российской Империи служил генерал-прокурором и министром МВД.



За короткую службу на двух постах показал неуступчивый и твёрдый характер. Его главным принципом было служение закону. Александр Хвостов не шел на уступки даже Николаю II и вёл войну с фаворитом царской семьи Григорием Распутиным. Хвостов один из немногих царских министров, уцелевших после революции и большевистских чисток. Корреспондент GOROD48 побывал в Ельце и сделал Следователи предъявили обвинение 20-летнему студенту сразу по трем статьям Уголовного Кодекса России. Летом 2019 года молодой человек познакомился в Интернете с 14-летним подростком. Сначала они переписывались на интимные темы, а при встрече перешли к практическим занятиям. Переписку увидела мать подростка и обратилась в полицию.Ближайшие шесть лет молодой человек может провести в местах лишения свободы. Сейчас дело студента находится на стадии утверждения обвинительного заключения для последующей передачи в суд.А бывшие начальник Росреестра по Липецкой области Валерий Негробов и начальник финансово-экономического отдела ведомства Людмила Назарова, можно сказать, отделались легким испугом Первоначально их обвиняли по статье УК РФ «Получение взятки организованной группой», это коррупционная статья. Якобы руководство получило от сотрудников взятку за покровительство по службе.Когда же дело дошло до суда, статья изменилась на «Превышение должностных полномочий». В материалах дела написано, что деньги Негробов потратил на ремонт помещений и бензин для служебного автомобиля.К тому же и суд вошел в положение, Негробов и Назарова стали пенсионерами, и теперь они могут только заплатить штраф по 40 000 рублей. Правда, постановление судьи еще не вступило в законную силу.— Афигеть! Как занимать должностное кресло и огребать зарплату трёхэтажную, то они достойны, а как нести ответственность, так они пенсионеры, — написал Гость.— Валерий Негробов — порядочный человек и хороший руководитель, долго его хотели скомпрометировать определенные лица, но ничего более серьёзного не нашлось, учитывая его пост и коррупционные риски — это уголовное дело вообще ни о чем, — уверен Алексей.Корреспондент GOROD48 сегодня утром проехал про улице Зегеля . Улица сияла новизной и машины в крайних левых полосах не стояли. Хотя накануне вечером, по бокам было немало оставленных авто.Комментаторы GOROD48, те из них, кто живет на улице Зегеля, жалуются, что водители начали парковаться у них во дворах — сказывается отсутствие парковочных карманов на проезжей части. Идею мэра Евгении Уваркиной, сделать современную дорогу, горожане пока не оценили.— Зайдите во дворы! Пройти невозможно, все машины паркуются здесь! Страшно из подъезда выйди, не говоря уже детей выпустить — собьют машины. Выложите фотки дворов по Зегеля. Спасибо мэру за показуху: после ремонта фасадов текут крыши, после ремонта дороги, забитые машинами дворы, что дальше? Как людям жить в этом районе? — написала возмущенная Жительница Зегеля.— Где парковки? Как подъехать к магазинам? Когда переделают, как было раньше? Зачем так все изуродовано! Эти цветы там вообще не нужны — они запылятся, а зимой их не будет вообще! — возмутился еще один комментатор.Сегодня по улице Зегеля пустили общественный транспорт. Но 359-й автобус по обновленной улице пока ездить не будет . У перевозчика, который обслуживал этот маршрут, нет водителей. В мэрии по конкурсу теперь ищут нового перевозчика на популярный маршрут.И еще одно новшество. На Дворце Спорта «Звездный» смонтировали новую вывеску . И. о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова назвала это торжеством исторической справедливости.А в Ельце готовятся к открытию памятника известному земляку — Александру Хвостову. Он пережил три революции, небывалый взлет в карьере — на закате Российской Империи служил генерал-прокурором и министром МВД.За короткую службу на двух постах показал неуступчивый и твёрдый характер. Его главным принципом было служение закону. Александр Хвостов не шел на уступки даже Николаю II и вёл войну с фаворитом царской семьи Григорием Распутиным. Хвостов один из немногих царских министров, уцелевших после революции и большевистских чисток. Корреспондент GOROD48 побывал в Ельце и сделал большой репортаж о великом человеке