Общество
В Липецке стартует «Женское лидерство»

В регионе запускают новую образовательную программу для женщин. Её участницы войдут в кадровый резерв области.

Зачем женщинам учиться управлять?

В галерее «Буксир» на встрече с активом регионального отделения Союза женщин России первый вице-губернатор Александр Рябченко и депутат Государственной Думы РФ от Липецкой области Татьяна Дьяконова анонсировали запуск новой образовательной программы «Женское лидерство». Центральными темами встречи стали обсуждение новых образовательных инициатив, направленных на повышение квалификации женщин-лидеров, а также активное вовлечение женщин в управление регионом.

От эмоционального интеллекта до цифровой грамотности: чему научат участниц

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России» Татьяна Дьяконова сказала, что пришла на встречу с большой радостью, ведь за пять лет работы парламентария она успела познакомиться со многими, кого увидела в зале. Выступая перед аудиторией, она обозначила две противоположные тенденции, «каким-то удивительным образом сложившиеся в России вокруг женщин».

— С одной стороны, женщина — это мама, хранительница очага. Она ведёт домашний бюджет, наводит красоту, заботится о муже и детях. Кто из вас такие, поднимите руки?

Поднялся, как говорится, лес рук.

— С другой стороны, всё, что касается госуправления, самоуправления, управления предприятиями, — это, в основном, мужчины. Такая дихотомия, наверное, несправедлива. Поэтому я рада, что в Липецкой области запускают прекрасную программу обучения женщин.

Татьяна Дьяконова рассказала о том, что цель такого обучения — дать «курсисткам» самое лучшее из наработанной в стране и регионе практики, чтобы потом они передали эти знания другим. «Ведь ты можешь отдать миру только то, чем ты наполнен. И если ты наполнен уверенностью, гармонией, счастьем, радостью, тогда ты будешь делиться этими ценностями».

Особое внимание Дьяконова уделила модулю по развитию эмоционального интеллекта, что чрезвычайно важно для современной женщины, «работающей в три смены» с учётом утренних и вечерних семейных хлопот, и модулю «цифровой грамотности» — по словам депутата, в развитии ИТ Липецкая область ушла далеко вперёд многих других регионов. Также Дьяконова заинтриговала потенциальных участниц программы «Женское лидерство» сообщением о том, что каждая получит наставника из числа опытных управленцев.

Депутат Госдумы рассказала, как стала победителем первого сезона конкурса «Лидеры России», пройдя пять тяжёлых, но увлекательных этапов. И когда Владимир Путин спросил, что её особенно удивило, Дьяконова ответила: увидела тех, кто пришёл не для реализации собственных амбиций, а для того, чтобы изменить страну.

— Я сказала, что очень важно теперь не потерять этих людей. И президент мою идею поддержал. А потом группа самых беспокойных выпускников конкурса решила взобраться на Эльбрус. Сейчас я понимаю, что это была с моей стороны чистой воды авантюра, потому что без подготовки делать это очень сложно и неразумно, но Эльбрус стал тем стимулом, который привёл меня в депутаты Государственной Думы. И, кстати, после нас победители ежегодного конкурса «Лидеры России» стали заканчивать своё обучение восхождением на Эльбрус.

Женский кадровый резерв

Первый вице-губернатор Александр Рябченко назвал «Женское лидерство» ещё одним инструментом создания кадрового резерва региона.

— Губернатор Игорь Артамонов учит нас «не ищите время — ищите людей». Нам очень важно максимально уделить время тем, кто хочет проектировать будущее региона вместе с командой губернатора.

Александр Рябченко рассказал о шести модулях обучения, которые будут доступны участницам «Женского лидерства». С 1 апреля начнётся приём анкет на отбор 50 участниц проекта в возрасте от 18 до 55 лет. Условие одно: наличие лидерских качеств. Александр Рябченко рассказал, что отбор будет с оценкой перспектив и потенциала участниц. Помочь определиться с будущими конкурсантками вызвалась председатель общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Мария Ситтель.

Цикл обучения разбит на модули: «Карьерный рост и наставничество», «Эмоциональный интеллект и уверенность в себе», «Цифровые инструменты», «Архитектура жизни», «Навыки публичных выступлений и коммуникации». Каждый модуль будут отрабатывать три-пять дней. Обучение завершится в сентябре.

Особое внимание первый вице-губернатор уделил модулю «Архитектура жизни», предполагающему формирование у конкурсанток «целостного подхода к жизни». Сначала нужно сформировать свои личные цели, чтобы потом менять окружающий мир.

— Нужно учиться любить свой регион через культурный код и идентичность Липецкой области. Важно и ценно понимать, что такое русскость, чтобы у человека появился собственный духовный стержень. Добрые дела через добровольчество и волонтёрство должны стать нормой жизни. Стране очень необходима сейчас активная гражданская позиция женщин.

Как ломать барьеры и строить женское лидерство

Женщины забросали вице-губернатора вопросами и предложениями. Причём первое из них прозвучало от Татьяны Дьяконовой, предложившей снять верхнюю возрастную планку «Женского лидерства»:

— В правилах указаны 55 лет, а мне в этом году будет 56. С учётом пожеланий Президента страны у меня прошла только первая треть жизни. А моя мама, кстати, до сих пор работает в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Возраст — это интересная вещь. Можно быть стариком и в 30 лет. Поэтому возраст надо убрать.

Татьяна Дьяконова сказала, что ждёт от регионального отделения Союза женщин любых предложений по защите интересов многодетных женщин, чтобы закрепить их на региональном и федеральном уровнях. А на вопросы «как пропагандировать женское лидерство?» и «что делать, чтобы сломать существующие стереотипы?» ответила: через существующие примеры.

Таковыми были названы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина — успешная мама, предприниматель, общественный деятель, политик. «Школьницам нужны ролевые модели». Если говорить о стереотипах, то, по словам депутата Госдумы от «Единой России», в первом конкурсе «Лидеры России» было всего 10% женщин, а в нынешнем — уже четверть.

— На самом деле женщину, настоящую женщину счастливой делает мужчина, который рядом, который может протянуть руку, поддержать, подсказать, помочь, — добавил Александр Рябченко. — Очень важно, чтобы он ещё мог сделать всё, чтобы она улыбнулась. Любую задачу можно доверить женщине-руководителю, женщине, которая работает в команде.

кадровый резерв
Комментарии (2)

Может кто скажет
15 минут назад
как попасть на эту программу? Нигде не видно, чтобы шел набор на эту программу.
в общем
16 минут назад
ясно-понятно. печаль.
