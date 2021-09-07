На обслуживание 359 маршрута заключат новый контракт

С прежним перевозчиком контракт решено расторгнуть.

Перевозчику, который обслуживает маршрут № 359, направили уведомление о расторжении контракта из-за неисполнения предприятием условий договора.



— Раньше на обслуживание маршрута выходило 11 автобусов, но их число сначала сократилось, а в конце прошлой недели транспорт вообще перестали выпускать на линию. Перевозчик объясняет сложившуюся ситуацию кадровым дефицитом. Мы вели с ними переговоры, но они не привели к результату. В связи с чем вынуждено приняли решение расторгнуть контракт и найти нового исполнителя, — сообщил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.



Объявить новый конкурс на выполнение перевозок по 359 маршруту в мэрии планируют уже на следующей неделе. Автобус № 359 курсирует от 28 микрорайона по центральным улицам города к площади Петра Великого, а затем — в обратном направлении.



— Транспортная сеть Липецка построена так, что до любой остановки временно неработающего маршрута можно добраться альтернативными способами, в том числе с единственной пересадкой. Тем не менее, в департаменте обещают сделать всё возможное для того, чтобы возобновить движение маршрута в максимально сжатые сроки, — сообщили в пресс-службе мэрии.