Лютое дзюдо – борец из Ельца клал соперников на лопатки одного за другим

Для победы Артёму Ларюшкину иногда хватало 30 секунд.

В итоге у Туаев «золото», у Ларюшкина «серебро», по «бронзе» получили представлявший Москву Билол Муродов и Арсений Шишканов из Татарстана.









Елецкий спартаковец Артём Ларюшкин занял 2-е место на крупных соревнованиях по дзюдо – Кубке губернатора Санкт-Петербурга.В городе на Неве на татами дворца спорта «Юбилейный» среди спортсменов до 18 лет в весовой категории до 91 кг Артём одержал 5 побед, причём 4 из них «иппоном» т.е. применив броски, после которых судьи фиксировали досрочные победы. Алексея Мусина из Москвы Ларюшкин отправил на лопатки спустя 30 секунд после начала схватки, а Владимира Степанова из Мурманска через 35 секунд. Так же он победил Артура Техова из Северной Осетии (за 1 минуту 2 секунды), Дмитрия Шишкина из Краснодара (1 минута 24 секунды. Лишь соперник по четвертьфиналу краснодарец Тимур Рыжков продержался полные 4 минуты, но ельчанин победил с помощью оценки «ваза-ари» (полу-победа, японск).В финале Ларюшкину противостоял ещё один осетин Аслан Туаев: для выявления победителя вновь понадобились 4 минуты, ельчанин проигрывал «ваза-ари» против двух предупреждений у соперника, атаковал до последнего, но соперник сохранил перевес.Подготовил медалиста гуру тренерского цеха Липецкой области Заслуженный тренер России Николай Рощупкин (на верхнем фото рядом с воспитанником), чей педагогический стаж приближается уже к 50 годам.В Санкт-Петербурге боролись представители 60 регионов страны, турнир даже позиционировали, как международный, залучив в участники нескольких дзюдоистов из Белоруссии, Армении и Таджикистана. Впрочем, иностранцы на турнирном пути Ларюшкину не встретились.