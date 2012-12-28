Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Спорт
113
56 минут назад

Лютое дзюдо – борец из Ельца клал соперников на лопатки одного за другим

Для победы Артёму Ларюшкину иногда хватало 30 секунд.

Елецкий спартаковец Артём Ларюшкин занял 2-е место на крупных соревнованиях по дзюдо – Кубке губернатора Санкт-Петербурга.

В городе на Неве на татами дворца спорта «Юбилейный» среди спортсменов до 18 лет в весовой категории до 91 кг Артём одержал 5 побед, причём 4 из них «иппоном» т.е. применив броски, после которых судьи фиксировали досрочные победы. Алексея Мусина из Москвы Ларюшкин отправил на лопатки спустя 30 секунд после начала схватки, а Владимира Степанова из Мурманска через 35 секунд. Так же он победил Артура Техова из Северной Осетии (за 1 минуту 2 секунды), Дмитрия Шишкина из Краснодара (1 минута 24 секунды. Лишь соперник по четвертьфиналу краснодарец Тимур Рыжков продержался полные 4 минуты, но ельчанин победил с помощью оценки «ваза-ари» (полу-победа, японск).

В финале Ларюшкину противостоял ещё один осетин Аслан Туаев: для выявления победителя вновь понадобились 4 минуты, ельчанин проигрывал «ваза-ари» против двух предупреждений у соперника, атаковал до последнего, но соперник сохранил перевес.

В итоге у Туаев «золото», у Ларюшкина «серебро», по «бронзе» получили представлявший Москву Билол Муродов и Арсений Шишканов из Татарстана.

Пьедестал почёта. Ларюшкин крайний слева

Подготовил медалиста гуру тренерского цеха Липецкой области Заслуженный тренер России Николай Рощупкин (на верхнем фото рядом с воспитанником), чей педагогический стаж приближается уже к 50 годам.

В Санкт-Петербурге боролись представители 60 регионов страны, турнир даже позиционировали, как международный, залучив в участники нескольких дзюдоистов из Белоруссии, Армении и Таджикистана. Впрочем, иностранцы на турнирном пути Ларюшкину не встретились.

Фото федерации дзюдо России
0
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить