Липецкий колясочник лучше всех ориентировался в Пятигорске

Павел Шматов завоевал две медали престижных соревнований.

В живописных окрестностях курортного Пятигорска прошёл Кубок федерации спортивного ориентирования России, посвящённый памяти топографа Андрея Пастухова.Знаменитый липчанин Павел Шматов выступал в трейл-ориентировании, в котором спортсмены могут соревноваться в инвалидных колясках.Многократный чемпион России среди людей с особенностями здоровья Шматов вновь подтвердил свой высокий класс. В дисциплине «спринт» он завоевал «золотую» медаль. А на следующий день прибавил к ней ещё и серебро на классической дистанции. Подготовил чемпиона Виталий Валов.Павел Шматов – известный спортсмен. В его послужном списке значится даже участие в церемонии открытия зимней Олимпиадыв-2024 в Сочи.