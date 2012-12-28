36
29 минут назад
Липецкий колясочник лучше всех ориентировался в Пятигорске
Павел Шматов завоевал две медали престижных соревнований.
Знаменитый липчанин Павел Шматов выступал в трейл-ориентировании, в котором спортсмены могут соревноваться в инвалидных колясках.
Многократный чемпион России среди людей с особенностями здоровья Шматов вновь подтвердил свой высокий класс. В дисциплине «спринт» он завоевал «золотую» медаль. А на следующий день прибавил к ней ещё и серебро на классической дистанции. Подготовил чемпиона Виталий Валов.
Павел Шматов – известный спортсмен. В его послужном списке значится даже участие в церемонии открытия зимней Олимпиадыв-2024 в Сочи.
