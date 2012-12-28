Пожароопасный сезон начался в Липецкой области

За выходные дни мусор горел девять раз, а сухая трава — 14.





1/6

Постановлением правительства Липецкой области с 30 марта на территории региона объявлен пожароопасный сезон. Он продлится до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.«Установившиеся и прогнозируемые погодные условия способствуют обострению пожароопасной обстановки: тёплая сухая солнечная и ветреная погода провоцирует стремительный рост возгораний сухой растительности и мусора. В таких условиях даже маленькая искра способна превратиться в крупный пожар и создать угрозу жизни людей. Важно, что абсолютное большинство таких возгораний происходит по вине человека: неосторожное обращение с огнем, непогашенный костер, брошенная спичка или окурок», — рассказали в областном управлении МЧС.По данным спасателей, только за эти выходные дни мусор на открытых пространствах горел девять раз, в сухая трава — 14 раз, Общая площадь этих пожаров составила 720 кв.м и 27 820 кв.м соответственно.Как объяснили в МЧС, объявление пожароопасного сезона не влечёт каких-либо ограничений для граждан, но такой сезон — всегда повышенные риски.«Главным условием безопасности в этот период по-прежнему остаётся сознательность граждан и соблюдение правил пожарной безопасности», — говорят спасатели и советуют следюущие меры безопасности:своевременно и очищайте свои участки от сухой растительности и мусора;не поджигайте сухую траву;не жгите мусор;не бросайте горящие спички и окурки;не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду;не оставляйте разведённые костры без присмотра и непотушенными;не устраивайте свалки горючих отходов;не оставляйте ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями вблизи жилых построек;не допускайте детских игр с огнём!Не подвергайте свою жизнь и жизни других людей опасности! Помните, что за нарушение правил пожарной безопасности грозит административная и даже уголовная ответственность.Если вы оказались вблизи очага пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по номеру «01», с мобильного — «101» или в Службу спасания «112».