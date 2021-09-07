20-летний студент совратил школьника

Парню предъявили обвинения по трем статьям. Ему грозит до шести лет заключения.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего студента. Его обвиняют в ряде преступлений интимного характера. Студенту предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей – сети «Интернет»), ч. 2 ст. 134 УК РФ (мужеложство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).



Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, обвиняемый в июле 2019 года, познакомился в Интернете с 14-летним подростком. Студент вел с ним переписку на интимные темы, сопровождая сообщения порнографическими изображениями. Склоняя школьника к интиму, он отправлял ему фотоснимки своего обнаженного тела. А добившись с ним встречи, обвиняемый совершил в отношении подростка мужеложство.



- С заявлением о преступлении в отношении несовершеннолетнего в полицию заявила его мать, когда обнаружила фривольную переписку. Преступление было выявлено сотрудниками отдела «К» УМВД по Липецкой области. Они же установили личность подозреваемого, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Следствие собрало доказательства вины студента. При предъявлении улик он признался в содеянном, сообщив все обстоятельства произошедшего.



Сейчас дело студента находится на стадии утверждения обвинительного заключения для последующей передачи в суд. Санкция вменяемых фигуранту статей УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.