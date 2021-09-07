Общество
сегодня, 09:07
«Звездному» вернули старую вывеску
9 1395
На Дворце спорта смонтировали реплику первоначального наименования.
Ремонт фасада ДС «Звездный» завершается. Как сообщили в своем Instagram-профиле и.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова, на фасад Дворца спорта вернули реплику первоначальной вывески. Архитектор назвала это торжеством исторической справедливости.
Напомним, ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей. Он начался в конце мая. Здание облицовывают сайдингом и керамогранитными панелями серых оттенков. Фасад спорткомплекса украсят подсветкой и объемными звездами, которые должны дополнить космический облик площади перед спорткомплексом.
Реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте. Работы производятся за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован проект реконструкции, который в 2019 году липчане выбрали на народном голосовании.
Напомним, ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей. Он начался в конце мая. Здание облицовывают сайдингом и керамогранитными панелями серых оттенков. Фасад спорткомплекса украсят подсветкой и объемными звездами, которые должны дополнить космический облик площади перед спорткомплексом.
Реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте. Работы производятся за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован проект реконструкции, который в 2019 году липчане выбрали на народном голосовании.
9 1395
ЁКЛМН
Это называется Cover , а не реплика
Тася
Тася
13 сектор
Александру
Коммунист
Александр
Швондер