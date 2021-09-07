«Звездному» вернули старую вывеску

На Дворце спорта смонтировали реплику первоначального наименования.

Ремонт фасада ДС «Звездный» завершается. Как сообщили в своем Instagram-профиле и.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова, на фасад Дворца спорта вернули реплику первоначальной вывески. Архитектор назвала это торжеством исторической справедливости.Напомним, ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей. Он начался в конце мая. Здание облицовывают сайдингом и керамогранитными панелями серых оттенков. Фасад спорткомплекса украсят подсветкой и объемными звездами, которые должны дополнить космический облик площади перед спорткомплексом.Реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте. Работы производятся за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован проект реконструкции, который в 2019 году липчане выбрали на народном голосовании.