Общество

сегодня, 09:07

«Звездному» вернули старую вывеску

9 1395
#Дворец спорта «Звездный»
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На Дворце спорта смонтировали реплику первоначального наименования.

Ремонт фасада ДС «Звездный» завершается. Как сообщили в своем Instagram-профиле и.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова, на фасад Дворца спорта вернули реплику первоначальной вывески. Архитектор назвала это торжеством исторической справедливости.

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Напомним, ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей. Он начался в конце мая. Здание облицовывают сайдингом и керамогранитными панелями серых оттенков. Фасад спорткомплекса украсят подсветкой и объемными звездами, которые должны дополнить космический облик площади перед спорткомплексом.

Реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте. Работы производятся за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован проект реконструкции, который в 2019 году липчане выбрали на народном голосовании.


9 1395
#Дворец спорта «Звездный»
1

Комментарии (9)

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ЁКЛМН

12 минут назад
40 лямов на старую вывеску, а дети больные по ТВ просят-спасите жизнь, дайте 500 000.
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Это называется Cover , а не реплика

30 минут назад
буква(ы) неодинаковая(ые)
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Тася

43 минуты назад
Тогда вместо Й сделайте И.
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Тася

45 минут назад
Ну почему же "ЗвЕздный", а не "ЗвЁздный"?!! Неужели нельзя две точки поставить? Как-то не по-русски.
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13 сектор

48 минут назад
19- го можно и реплику жизни вернуть.
ответить

Александру

51 минуту назад
Кроме Д нет различий? Буквы З округленные, а Е центральная черта не одной длины с верхней и нижней. Это репликой не называется, это другое ...
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Коммунист

сегодня, 09:29
Вывеску)))) Вернули только буквы, и те китайские.. Ничего буржуи не могут сами сделать..
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Александр

сегодня, 09:27
Ну что не видно что буква д не такая
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Швондер

сегодня, 09:18
Верните старый классический фонтан! Эне ваши китайское одноразовае гаМно!
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