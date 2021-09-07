Происшествия

27 минут назад

Начальник облуправления Росреестра Валерий Негробов собирал с подчиненных деньги на «шторы и линолеум»

3 856
#коррупция
Начальник облуправления Росреестра Валерий Негробов собирал с подчиненных деньги на «шторы и линолеум»

В Советском районном суде Липецка в течение одного заседания, которое должно было стать формальным, судья Наталья Демьяновская неожиданно поставила точку в уголовном деле бывшего руководителя управления Росреестра по Липецкой области Валерия Негробова и начальника финансово-экономического отдела ведомства Людмилы Назаровой, обвиненных в коррупции. Постановлением судьи подсудимых оштрафовали на 40 тысяч рублей каждого.

В октябре прошлого года GOROD48 сообщил, что в областном управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии прошли следственные действия по возбужденному региональным СКР уголовному делу о получение должностными лицами ведомства взятки в значительном размере. В отношении руководителя управления Росреестра по Липецкой области Валерия Негробова и начальника финансово-экономического отдела управления Людмилы Назаровой тогда было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получения взятки организованной группой»). Статья обвинения предполагала наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. По версии следствия в начале расследования, должностные лица регионального управления Росреестра, действуя по предварительному сговору, в марте-апреле 2020 года получили от сотрудников взятку за общее покровительство по службе, а именно: за начисление в крупных премий.

Однако в Советский районный суд прокуратура пришла с другим обвинением: Валерию Негробову и Людмиле Назаровой инкриминировались преступления, предусмотренные ч.1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»). По версии следствия, Валерий Негробов передал через начальника отдела незаконные распоряжения подчиненным о передаче ему денег. Заместитель руководителя управления передал своему боссу в 2019-2020 годах 380 тысяч рублей, начальник муниципального отдела ведомства по Ельцу и Елецкому району – 180 тысяч, начальник межмуниципального отдела по Данковскому и Лев-Толстовскому районам – 15 тысяч, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела – 15 тысяч рублей. Общая сумма незаконных сборов с подчиненных составила в общей сложности около 600 тысяч рублей.

Эти деньги, как значится в обвинительном заключении, Валерий Негробов использовал на нужды ведомства: на ремонт помещений, заправку служебного автомобиля, его диагностику и ремонт, на некие представительские расходы.

Судья Наталья Демьяновская в ходе предварительных слушаний уголовного дела согласилась с ходатайством адвокатов о прекращении уголовного дела с применением к обвиняемым судебного штрафа. Сторона защиты сослалась на то, что подсудимые Негробов и Назарова полностью загладили причиненный преступлением вред, принесли письменные извинения в адрес Управления Росреестра по Липецкой области, и что к ним нет никаких претензий со стороны потерпевших.

В постановлении суда сказано, что Валерий Негробов и Людмила Назарова привлекаются к уголовной ответственности впервые, преступление относится к категории средней тяжести, обвиняемые положительно характеризуются, имеют ряд благодарностей, грамот и наград. Учитывая все перечисленное, суд счел возможным прекратить уголовное дело и назначить осужденным штраф. При назначении размера судебного штрафа Наталья Демьяновская учла то, что оба обвиняемых – пенсионеры. В итоге каждый из подсудимых должен заплатить по 40 тысяч рублей.

Действительно, закон позволяет прекратить уголовное дело и применить судебный штраф, если преступление совершается лицом впервые, относится к категории небольшой или средней тяжести, вред, причинённый преступлением, полностью заглажен. Однако бывшие чиновники обвинялись в коррупции. И Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов не раз высказывалась против того, чтобы судебный штраф применялся по такого рода уголовным делам.

Постановление судьи Натальи Демьяновской не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд. Пойдет ли на это гособвинение?

- Вопрос об обжаловании судебного постановления будет решен после нашего ознакомления с его полным текстом, - ответили GOROD48 на этот вопрос в пресс-службе прокуратуры области.
3 856
#коррупция

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

С Дачного

7 минут назад
Пока будет такое наказание в виде штрафа- поборы и откаты никуда не денутся, а это значит, что НИКОГДА...
ответить

Как корабль вы назовете так оно и поплывет

15 минут назад
и фамилия хорошая у человека
ответить

А что насчет других "Организаций"

15 минут назад
которые собирают на "шторы и линолеум"??? Школы там, садики всякие ))))))
ответить

Еще в рубрике

Спецоперация остановила завоз в Липецк крупной партии наркотиков на такси
#такси #наркотики
2
Спецоперация остановила завоз в Липецк крупной партии наркотиков на такси

43 минуты назад

Происшествия
20-летний студент совратил школьника
#изнасилование
4
20-летний студент совратил школьника

55 минут назад

Происшествия
В Липецке перевернулся автомобиль автомобиль «Джили», водитель погиб
#авария #ДТП
В Липецке перевернулся автомобиль автомобиль «Джили», водитель погиб

59 минут назад

Происшествия
В Грязинскую ЦРБ госпитализировали пострадавших в ДТП с комбайном и грузовиком
#ДТП
6
В Грязинскую ЦРБ госпитализировали пострадавших в ДТП с комбайном и грузовиком

вчера, 16:06

Происшествия
«Сотрудники ГБР почему-то вспылили, начали нас бить»
#конфликт #драка
88
«Сотрудники ГБР почему-то вспылили, начали нас бить»

вчера, 14:38

Происшествия
Добринец за один день предстал перед судом как потерпевший и подсудимый
#суд #драка
Добринец за один день предстал перед судом как потерпевший и подсудимый

вчера, 13:28

Происшествия