Начальник облуправления Росреестра Валерий Негробов собирал с подчиненных деньги на «шторы и линолеум»

В Советском районном суде Липецка в течение одного заседания, которое должно было стать формальным, судья Наталья Демьяновская неожиданно поставила точку в уголовном деле бывшего руководителя управления Росреестра по Липецкой области Валерия Негробова и начальника финансово-экономического отдела ведомства Людмилы Назаровой, обвиненных в коррупции. Постановлением судьи подсудимых оштрафовали на 40 тысяч рублей каждого.





Однако в Советский районный суд прокуратура пришла с другим обвинением: Валерию Негробову и Людмиле Назаровой инкриминировались преступления, предусмотренные ч.1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»). По версии следствия, Валерий Негробов передал через начальника отдела незаконные распоряжения подчиненным о передаче ему денег. Заместитель руководителя управления передал своему боссу в 2019-2020 годах 380 тысяч рублей, начальник муниципального отдела ведомства по Ельцу и Елецкому району – 180 тысяч, начальник межмуниципального отдела по Данковскому и Лев-Толстовскому районам – 15 тысяч, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела – 15 тысяч рублей. Общая сумма незаконных сборов с подчиненных составила в общей сложности около 600 тысяч рублей.



Эти деньги, как значится в обвинительном заключении, Валерий Негробов использовал на нужды ведомства: на ремонт помещений, заправку служебного автомобиля, его диагностику и ремонт, на некие представительские расходы.



Судья Наталья Демьяновская в ходе предварительных слушаний уголовного дела согласилась с ходатайством адвокатов о прекращении уголовного дела с применением к обвиняемым судебного штрафа. Сторона защиты сослалась на то, что подсудимые Негробов и Назарова полностью загладили причиненный преступлением вред, принесли письменные извинения в адрес Управления Росреестра по Липецкой области, и что к ним нет никаких претензий со стороны потерпевших.



В постановлении суда сказано, что Валерий Негробов и Людмила Назарова привлекаются к уголовной ответственности впервые, преступление относится к категории средней тяжести, обвиняемые положительно характеризуются, имеют ряд благодарностей, грамот и наград. Учитывая все перечисленное, суд счел возможным прекратить уголовное дело и назначить осужденным штраф. При назначении размера судебного штрафа Наталья Демьяновская учла то, что оба обвиняемых – пенсионеры. В итоге каждый из подсудимых должен заплатить по 40 тысяч рублей.



Действительно, закон позволяет прекратить уголовное дело и применить судебный штраф, если преступление совершается лицом впервые, относится к категории небольшой или средней тяжести, вред, причинённый преступлением, полностью заглажен. Однако бывшие чиновники обвинялись в коррупции. И Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов не раз высказывалась против того, чтобы судебный штраф применялся по такого рода уголовным делам.



Постановление судьи Натальи Демьяновской не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд. Пойдет ли на это гособвинение?



- Вопрос об обжаловании судебного постановления будет решен после нашего ознакомления с его полным текстом, - ответили GOROD48 на этот вопрос в пресс-службе прокуратуры области. В октябре прошлого года GOROD48 сообщил, что в областном управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии прошли следственные действия по возбужденному региональным СКР уголовному делу о получение должностными лицами ведомства взятки в значительном размере . В отношении руководителя управления Росреестра по Липецкой области Валерия Негробова и начальника финансово-экономического отдела управления Людмилы Назаровой тогда было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получения взятки организованной группой»). Статья обвинения предполагала наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. По версии следствия в начале расследования, должностные лица регионального управления Росреестра, действуя по предварительному сговору, в марте-апреле 2020 года получили от сотрудников взятку за общее покровительство по службе, а именно: за начисление в крупных премий.Однако в Советский районный суд прокуратура пришла с другим обвинением: Валерию Негробову и Людмиле Назаровой инкриминировались преступления, предусмотренные ч.1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»). По версии следствия, Валерий Негробов передал через начальника отдела незаконные распоряжения подчиненным о передаче ему денег. Заместитель руководителя управления передал своему боссу в 2019-2020 годах 380 тысяч рублей, начальник муниципального отдела ведомства по Ельцу и Елецкому району – 180 тысяч, начальник межмуниципального отдела по Данковскому и Лев-Толстовскому районам – 15 тысяч, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела – 15 тысяч рублей. Общая сумма незаконных сборов с подчиненных составила в общей сложности около 600 тысяч рублей.Эти деньги, как значится в обвинительном заключении, Валерий Негробов использовал на нужды ведомства: на ремонт помещений, заправку служебного автомобиля, его диагностику и ремонт, на некие представительские расходы.Судья Наталья Демьяновская в ходе предварительных слушаний уголовного дела согласилась с ходатайством адвокатов о прекращении уголовного дела с применением к обвиняемым судебного штрафа. Сторона защиты сослалась на то, что подсудимые Негробов и Назарова полностью загладили причиненный преступлением вред, принесли письменные извинения в адрес Управления Росреестра по Липецкой области, и что к ним нет никаких претензий со стороны потерпевших.В постановлении суда сказано, что Валерий Негробов и Людмила Назарова привлекаются к уголовной ответственности впервые, преступление относится к категории средней тяжести, обвиняемые положительно характеризуются, имеют ряд благодарностей, грамот и наград. Учитывая все перечисленное, суд счел возможным прекратить уголовное дело и назначить осужденным штраф. При назначении размера судебного штрафа Наталья Демьяновская учла то, что оба обвиняемых – пенсионеры. В итоге каждый из подсудимых должен заплатить по 40 тысяч рублей.Действительно, закон позволяет прекратить уголовное дело и применить судебный штраф, если преступление совершается лицом впервые, относится к категории небольшой или средней тяжести, вред, причинённый преступлением, полностью заглажен. Однако бывшие чиновники обвинялись в коррупции. И Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов не раз высказывалась против того, чтобы судебный штраф применялся по такого рода уголовным делам.Постановление судьи Натальи Демьяновской не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд. Пойдет ли на это гособвинение?- Вопрос об обжаловании судебного постановления будет решен после нашего ознакомления с его полным текстом, - ответили GOROD48 на этот вопрос в пресс-службе прокуратуры области.