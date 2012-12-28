60-летие конвертерного цеха на НЛМК отметили юбилейной плавкой

На Новолипецком металлургическом комбинате 60-летие конвертерного цеха №1 отметили юбилейной плавкой, в которой участвовали сотрудники комбината, ветераны и руководители компании.«Участникам плавки показали весь технологический процесс, включая завалку металлолома, заливку чугуна и продувку кислородом», — рассказали в пресс-службе предприятия.