Пропавшего полтора года назад хлевенца опознали в найденном на территории парка скелете

Для опознания мужчины потребовалась молекулярно-генетическая экспертиза.

Благодаря молекулярно-генетической экспертизе только сейчас удалось установить личность мужчины, скелет которого был найден 11 октября 2025 года в парке села Хлевное.Им оказался 35-летний житель села Павел Родионов, который числился пропавшим без вести с октября 2024 года. Он ушёл из дома и не вернулся.Правоохранительные органы выясняют причину гибели хлевенца.