В Сырском Руднике отключат холодную воду

31 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — с ограничениями холодной воды столкнутся жители Сырского Рудника, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в доме № 2 по улице Прудной, частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, в переулке Узорном.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.