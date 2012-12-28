До финиша далеко: на улице Космонавтов затянулось строительство спорткомплекса
Тем временем жители окрестных домов жалуются на грязь и перекрытую дорогу
Проект спорткомплекса предполагает помимо здания открытую спортивную площадку для мини-футбола и баскетбола, монтаж светильников, три парковых дивана, «скамейку-бульвар» под крышей и оезленение.
Вместо обещанного — разрытая для подводки коммуникаций траншея и грязь, которую вынуждены обходить жители улицы Космонавтов.
— В начале зимы была разрыта огромная траншея и уничтожена пешеходная дорога. Пятачок между библиотекой имени Есенина, зданиями полиции, двором школы N47 и домом на Терешковой 34/3 покрыт грязью, песком, землёй, строительным мусором. Пройти к библиотеке, в детский сад, на остановку «Прогресс», минуя это грязное месиво, невозможно! — рассказала GOROD48 одна из жительниц улицы.
Никаких аншлагов на ограждении комплекса мы не нашли. По словам строителей, работа в крытом спорткомплексе закончится к 1 апреля, а зарыть траншею они собираются «числу к 10 апреля».
В пресс-службе мэрии Липецка GOROD48 пообещали, что «в ближайшее время вокруг здания уложат асфальт и наведут порядок. В планах сдача объекта намечена на середину апреля».
Как добавили в мэрии, к подрядчику будут применены штрафные санкции за задержку стройки.
