Пропавшего полтора года назад хлевенца опознали в найденном на территории парка скелете
Сегодня в Липецке: концерт виртуоза, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели
Здоровье
25 минут назад
Из легкого 6-летнего мальчика врачи достали молочный зуб
Ребенок кашлял полгода, для извлечения зуба понадобилось двухчасовая процедура.
«В нижней доле правого лёгкого ребёнка выявили крупный кальцинат. Подозрения были самые серьёзные: туберкулёз, тяжёлые заболевания лёгких. Для уточнения диагноза мальчику в областной детской больнице провели диагностическую бронхоскопию. И здесь специалисты увидели гранулёму, а внутри неё малочный зуб. Выяснилось, что малыш вдохнул его около шести месяцев назад. Именно тогда появился кашель и начались проблемы с легкими», — рассказала в соцсетях региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.
Бригада эндоскопистов и анестезиологов два часа извлекала инородное тело из бронха. Сейчас мальчик уже выписан пульмонологами. Кашель, мучивший малыша полгода, ушёл.
0
0
0
1
0
Комментарии