Из легкого 6-летнего мальчика врачи достали молочный зуб

Ребенок кашлял полгода, для извлечения зуба понадобилось двухчасовая процедура.

6-летний мальчик из Ельца вдохнул молочный зуб и он застрял в лёгком. Патологию обнаружили врачи при компьютерной томографии.«В нижней доле правого лёгкого ребёнка выявили крупный кальцинат. Подозрения были самые серьёзные: туберкулёз, тяжёлые заболевания лёгких. Для уточнения диагноза мальчику в областной детской больнице провели диагностическую бронхоскопию. И здесь специалисты увидели гранулёму, а внутри неё малочный зуб. Выяснилось, что малыш вдохнул его около шести месяцев назад. Именно тогда появился кашель и начались проблемы с легкими», — рассказала в соцсетях региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.Бригада эндоскопистов и анестезиологов два часа извлекала инородное тело из бронха. Сейчас мальчик уже выписан пульмонологами. Кашель, мучивший малыша полгода, ушёл.