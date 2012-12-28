Пропавшего полтора года назад хлевенца опознали в найденном на территории парка скелете
Отопительный сезон в Липецке может закончиться на следующей неделе
Но точная дата отключения отопления еще не определена.
Сроки отопительного сезона регламентирует постановление правительства № 354, по нему батареи отключают, когда среднесуточная температура воздуха составляет не меньше +8 градусов в течение пяти суток. Решение об отключении отопления принимает глава муниципалитета, то есть врио мэра Светлана Бедрова.
Последний платеж за отопление в этом сезоне придет в мае — за апрель. Тем, чьи дома оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, плату насчитают с 23 марта по последний день отопительного сезона. Тем, в чьих домах нет теплосчетчиков, придется заплатить за весь апрель — плата начисляется в равных долях за каждый месяц отопительного сезона, несмотря на то, что, в данном случае, топить будут только в начале апреля.
