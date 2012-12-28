Общество
1366
сегодня, 14:22
17

Отопительный сезон в Липецке может закончиться на следующей неделе

Но точная дата отключения отопления еще не определена.

На улице уже несколько дней тепло и горожане интересуются, когда выключат отопление? По данным GOROD48, возможно, вентили перекроют 6 апреля.

Сроки отопительного сезона регламентирует постановление правительства № 354, по нему батареи отключают, когда среднесуточная температура воздуха составляет не меньше +8 градусов в течение пяти суток. Решение об отключении отопления принимает глава муниципалитета, то есть врио мэра Светлана Бедрова.

Последний платеж за отопление в этом сезоне придет в мае — за апрель. Тем, чьи дома оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, плату насчитают с 23 марта по последний день отопительного сезона. Тем, в чьих домах нет теплосчетчиков, придется заплатить за весь апрель — плата начисляется в равных долях за каждый месяц отопительного сезона, несмотря на то, что, в данном случае, топить будут только в начале апреля.
Комментарии (17)

липчанин
13 минут назад
Отключайте 15 апреля и не чего тут мудрить Ветер холодный дует и ночью еще свежо и многие как я живут в панельных и блочных домах
Сергей
14 минут назад
А можно вдвое сократить подачу тепла? А то ночью ещё прохладно.
Нет
23 минуты назад
Включайте по графику 15 апреля. А кому жарко радиаторы перекройте. Земля ещё холодная и сразу у остынут стены и будем мерзнуть. И отопление дали нам после 15 ноября и выключат 6го апреля. Тогда где перерасчёт?
Нервная мать
41 минуту назад
Не волнуйтесь, плату возьмут за полный месяц, даже у кого счетчики. Нарисуют , что топили, как в Воркуте.
Соседка
47 минут назад
Это к похолоданию!
гость
48 минут назад
ура! Это очень хорошо, тк дышать нечем в квартире. Окна постоянно на проветривании
вы ж первые
55 минут назад
сразу начнёте ныть включите обратно - детки мёрзнут, из года в год одно и то же
24 мрн
сегодня, 15:06
В панельных домах совсем не жарко. С южной стороны окна днем открываю, а вечером все закрыто. И не жарко. Вполне комфортно. А вот отключат, и сразу все промерзнет. Будем обогреватели включать, и за апрель за отпление платить.
Ольга
24 минуты назад
Что у вас за панелька, что холодно? Жарища дома, всё окна открыты и ночью.
Надя
сегодня, 15:04
Все равно за проный месяц возьмут плату. А через несколько дней пойдут дожди и будем в сырости и холоде сидеть. Уж лучше бы на минимуме отопление держали. Кому жарко - откройте окна. У нас не жврко. Вполне комфортно, а болеть не хочется.
Гостья
сегодня, 14:54
Здравствуйте! Сейчас как никогда перед большим праздником необходимо отопление, стирать - сушить. Видно по сырости соскучились и забыли про частые весенние ветра и дожди.
