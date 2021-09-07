На улице Зегеля в утренние часы пик — полный порядок

Пока на работу не приехал «офисный планктон» и работники здешних магазинов, по краям дороги не стояло ни одного припаркованного автомобиля.

Вчера администрация Липецка открыла движение транспорта по улице Зегеля, а сегодня с утра — для автобусов. GOROD48 решил проверить, что произойдет тут в утренние часы пик, поскольку после реновации с дороги исчезли парковочные карманы и заезды для пассажирского транспорта. Не помешают ли оставленные водителями автомобилей на левых полосах дороги (по две полосы — в каждую сторону, как и до ремонта) движению автобусов, ведь вчера вечером тут уже парковались машины.Но оказалось, что в 7.45 по краям дороги не стояло ни одного припаркованного автомобиля! Водитель 306-й «маршрутки» сказал, что сегодня он уже был на этой улице и наблюдал эту идиллию, хотя тут не установлено ни одного знака, запрещающего парковку.Впрочем, на остановке «Площадь Героев» после поворота на улицу Зегеля с улицы Гагарина почти на большой букве «А», нарисованной разметочным белым термопластиком, кто-то оставил свой автомобиль с включенными сигналами аварийной остановки. «Это непорядок, - заметил водитель «маршрутки», - тут этой машине не место».Однако, как вчера писал GOROD48, в мэрии отказались пока от идеи установки на Зегеля запрещающих парковку знаков. Глава Липецка Евгения Уваркина уверена, что горожане будут внимательны к желтой разметке у автобусных остановок, и не будут оставлять машины в этих местах. В противном случае подъезд и отъезд от остановок автобусов будет осложнен, что нивелирует отказ от парковочных карманов (в случае пренебрежения автомобилистами разметки автобусы будут останавливаться на остановках пол углом к тротуару).Впрочем, параллельная тротуарам парковка опасна. Ведь водителю автомобиля и его пассажирам приходится выходить на дорогу и так же, с дороги, по которой едет транспорт, садиться в машину.Напомним, что по улице Зегеля возобновили движение автобусы маршрутов №36, 300, 306, 322, 325, 345 и 359.