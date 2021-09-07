Общество

32 минуты назад

На улице Зегеля в утренние часы пик — полный порядок

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#улица Зегеля
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Пока на работу не приехал «офисный планктон» и работники здешних магазинов, по краям дороги не стояло ни одного припаркованного автомобиля.

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Вчера администрация Липецка открыла движение транспорта по улице Зегеля, а сегодня с утра — для автобусов. GOROD48 решил проверить, что произойдет тут в утренние часы пик, поскольку после реновации с дороги исчезли парковочные карманы и заезды для пассажирского транспорта. Не помешают ли оставленные водителями автомобилей на левых полосах дороги (по две полосы — в каждую сторону, как и до ремонта) движению автобусов, ведь вчера вечером тут уже парковались машины.

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вечер понедельника, 6 сентября 

Но оказалось, что в 7.45 по краям дороги не стояло ни одного припаркованного автомобиля! Водитель 306-й «маршрутки» сказал, что сегодня он уже был на этой улице и наблюдал эту идиллию, хотя тут не установлено ни одного знака, запрещающего парковку.

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Впрочем, на остановке «Площадь Героев» после поворота на улицу Зегеля с улицы Гагарина почти на большой букве «А», нарисованной разметочным белым термопластиком, кто-то оставил свой автомобиль с включенными сигналами аварийной остановки. «Это непорядок, - заметил водитель «маршрутки», - тут этой машине не место».

Однако, как вчера писал GOROD48, в мэрии отказались пока от идеи установки на Зегеля запрещающих парковку знаков. Глава Липецка Евгения Уваркина уверена, что горожане будут внимательны к желтой разметке у автобусных остановок, и не будут оставлять машины в этих местах. В противном случае подъезд и отъезд от остановок автобусов будет осложнен, что нивелирует отказ от парковочных карманов (в случае пренебрежения автомобилистами разметки автобусы будут останавливаться на остановках пол углом к тротуару).

Впрочем, параллельная тротуарам парковка опасна. Ведь водителю автомобиля и его пассажирам приходится выходить на дорогу и так же, с дороги, по которой едет транспорт, садиться в машину.

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улица Зегеля официально не принята мэрией у подрядчика, и на ней еще есть недоделки

Напомним, что по улице Зегеля возобновили движение автобусы маршрутов №36, 300, 306, 322, 325, 345 и 359.

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#улица Зегеля
4

Комментарии (5)

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Александр

2 минуты назад
Ребят, она лучше знает, что для жителей города лучше, а что нет, нужны парковки или нет. Она же закончила "Липецкий эколого-гуманитарный институт".)))))
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Кирилл

2 минуты назад
Ходите пешком, это полезно для здоровья!
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Денис

13 минут назад
Платную парковку там надо делать - первый час бесплатно, второй и следующий 40 рублей в час. Почему офисный планктон должен занимать место парковки на весь день? Где припарковаться посетителям?
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Федор

18 минут назад
48, я с Вами полностью согласен, "КАРМАНЫ" надо было сделать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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48

23 минуты назад
а где машины ставить чтобы попасть в магазин? не ужели карманы нельзя было сделать? там чо пешеходы сильно широкие ходят?
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