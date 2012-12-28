Новый год работы РУМа: увеличение набора и педиатрическое отделение

В Липецком филиале Российского университета медицины откроется новое направление, а число студентов увеличится до 200.

28 марта в Липецком филиале Российского университета медицины Минздрава России прошёл День открытых дверей, объединивший школьников, их родителей и всех, кто рассматривает медицину как будущую профессию.Гостям было чем заняться: церемония открытия, выступления преподавателей и представителей власти, сессия вопросов и ответов. Для школьников работали интерактивные площадки — их учили оказывать первую помощь, знакомили с современным оборудованием, показывали, какие возможности даёт медицинское образование. Всё было продумано — от экскурсий по учебным зонам до практических заданий.— Мы все переживаем за наш липецкий филиал в преддверии новой приёмной кампании, которая вносит свои коррективы. Вы знаете, каждый год правительство меняет критерии оценки при поступлении студентов. Но мы гордимся нашими первокурсниками, которые хорошо сдали первую сессию. Это серьёзный результат, который говорит и о правильном отборе абитуриентов, и о качестве преподавания. Ребята показали, что липецкий филиал соответствует самым высоким стандартам Российского университета медицины, — рассказал гостям проректор РУМа Руслан Кошелев.Студенты-первокурсники учились не только в аудиториях, но и проходили практику в областной клинической больнице. Кроме того, они занимались в кадаверной лаборатории на базе патологоанатомического отделения.Студент лечебного факультета Даниил Ильин признаётся: в начале было сложно — учёбы много, информации ещё больше. Но благодаря поддержке преподавателей первокурсники быстро втянулись.— Очень помогает поддержка опытных преподавателей. Особенно хочется отметить заведующего кафедрой анатомии Вадима Светашёва, преподавателя химии Сергея Воскресенского и Ирину Конорову — она преподаёт анатомию и умеет объяснить сложные вещи понятно. В группе у нас дружелюбная атмосфера, преподаватели всегда готовы помочь.Даниил мечтает стать хирургом — либо челюстно-лицевым, либо хирургом-офтальмологом.Впечатлениями делились и потенциальные абитуриенты:— В симуляционном центре нам показывали, как проходят занятия, но самое сильное впечатление — рассказ о том, что первокурсники уже работают в кадаверной лаборатории. Это уровень настоящей медицинской школы. Чувствуется, что здесь готовят не теоретиков, а практиков, — рассказал Алексей Воропаев из Данкова, пришедший на День открытых дверей с дочерью и сыном.Шестикурсница института имени Пирогова в Москве, липчанка Амалия Вовченко, пришла на День открытых дверей как эксперт: её брат тоже собирается стать врачом, и Амалия оценивала возможности РУМа.Присматривалась к вузу и ее мать Евгения, тоже медик:— Надеемся, что сын будет учиться в Липецке, находиться рядом с нами. А насчёт знаний, которые тут дают, старшая дочь сегодня убедилась: здесь не хуже, чем в столичных вузах — профессора приезжают преподавать и сюда.Как проходят занятия в РУМе, гостям показали студенты: для обучения используется VR-технология.— Специально разработанное приложение помогает рассматривать органы человека во всех плоскостях. Например, коронарные и магистральные сосуды сердца, работу сердечных клапанов. Можно увидеть патологии — артериальную гипертензию, фибрилляцию предсердий, желудочков, инфаркт миокарда. С помощью этого приложения можно не только изучать организм, но и сдавать тесты научным руководителям, — рассказал о VR-анатомии студент-первокурсник Алексей Карякин.Потенциальные абитуриенты могли потренироваться на современных манекенах с электронной начинкой: делали внутривенные и внутримышечные уколы.Куратор региональной системы здравоохранения, вице-губернатор области Ольга Белоглазова, назвала филиал РУМа инвестицией в будущее региона.— Открытие филиала Российского университета медицины в Липецке — не просто образовательный проект, а инвестиция в здоровье жителей области на десятилетия вперед. Мы видим, как уже сегодня студенты включаются в практическую работу, проходят практику в лучших клиниках региона. Правительство Липецкой области будет и дальше поддерживать вуз, создавая условия для того, чтобы наши выпускники оставались работать в регионе, — заявила Ольга Белоглазова.Она также отметила, что кадровое обеспечение сельских территорий находится на личном контроле губернатора и правительства, а целевое обучение становится главным инструментом решения этой задачи.К слову, в новом учебном году в вузе создадут 50 бюджетных мест и увеличат число студентов до 200. Сейчас в вузе 144 студента, 100 из них учатся по целевой квоте, 44 — по программе «Губернаторский набор».В числе приоритетных направлений развития филиала — специалитет «Педиатрия», развитие программ дополнительного образования для врачей и реализация научно-прикладных проектов. Набор на педиатрическое отделение начнётся уже в эту приёмную кампанию, причём 75% мест в нём отведены под целевой приём.— Раньше было много неопределённости: когда заключать договор, как искать заказчика. Теперь всё унифицировано. Нам подробно объяснили, как работает единая цифровая платформа «Работа в России» для заключения целевых договоров, — поделилась впечатлениями от Дня открытых дверей мама абитуриентки из Грязей Екатерина Субботина.Гостям филиала рассказали о системной работе со школьниками. Заключены соглашения с 29 школами города и области, регулярно проводятся профориентационные встречи. Каждые две недели совместно с АНО «Медицина. Образование. Развитие» РУМ проводит занятия для школьников, направленные на популяризацию медицины.Студенты филиала участвуют в мероприятиях Центра молодёжной карьеры, организовали студенческий научный кружок, вступили в региональное отделение движения «Волонтёры-медики» и уже оказывают добровольную помощь в учреждениях здравоохранения.О работе научного кружка рассказали сами студенты:— Мы готовим проекты по кардиологии и онкологии. И то, что мы можем совмещать это с реальной помощью в больницах как волонтёры-медики, даёт совсем другое понимание профессии. Ты видишь пациента не через призму учебника, а живого человека, — рассказал первокурсник Дмитрий.Гости интересовались и бытовыми вопросами: есть ли общежитие для студентов из районов, спортзал, столовая при вузе. Всё это в РУМе есть и, причём, новое и комфортабельное: общежитие на улице Титова, спортзал с тренерами, столовая, где полноценный обед стоит 200 рублей. Стипендия у первокурсников РУМа составляет 6700 рублей независимо от успеваемости.По итогам третьего Дня открытых дверей организаторы зафиксировали огромное количество заявок на индивидуальные консультации по поступлению. Особенный интерес абитуриенты проявили к педиатрическому факультету и возможностям целевого обучения.Следующий День открытых дверей в Липецком филиале РУМа назначен на май. Он будет посвящён разбору конкретных кейсов поступления и знакомству с клиническими базами вуза.