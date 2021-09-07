На страже закона империи

Ельчанин Александр Хвостов пережил три революции, небывалый взлет в карьере – на закате Российской Империи служил генерал-прокурором и министром МВД. За короткую службу на двух постах показал неуступчивый и твёрдый характер. Его главным принципом было служение закону. Александр Хвостов не шел на уступки даже Николаю II и вёл войну с фаворитом царской семьи Григорием Распутиным. Хвостов один из немногих царских министров, уцелевших после революции и большевистских чисток.

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kibalchish75.livejournal.com

Военный министр Российской империи Дмитрий Шуваев. После революции жил в Липецке. В 1937 году расстрелян в нашем городе.

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www.ria1914.info

На днях в Ельце официально откроют памятник уроженцу города, бывшему генеральному прокурору Российской империи Александру Хвостову. Прокуратура Липецкой области в преддверии празднования 300-летия ведомства, которое будет отмечаться в 2022 году, отдает должное памяти одного из последних генпрокуроров царского правительства, занявшего этот пост в тяжелейшее предреволюционное время, когда страна трещала по швам, на фронтах Первой мировой русскую армию преследовали неудачи, в войсках царил хаос. В это время генерал-прокурор Александр Хвостов принял непростое решение – взять под арест военного министра Сухомлинова, по обвинению в измене, взяточничестве и развале армии. Сухомлинова, несмотря на протесты царской семьи и императора, заточили в Петропавловскую крепость. Принципиальность генпрокурора Хвостова до сих пор является примером для российских «законников».В этом году прокуратура Липецкой области, выясняя подробности жизни и работы Александра Хвостова, провела большую работу, несвойственную для этого ведомства, а скорее являющуюся прерогативой историков и краеведов. Но направлена эта работа на важное - возрождение преемственности в органах прокуратуры на примере исторических персон.10 сентября в Ельце пройдёт большая научно-практическая конференция, посвященная Александру Хвостову, в которой примут участие работники прокуратуры и историки. А накануне областная прокуратура организовала пресс-тур по Ельцу и Елецкому району. Во время пресс-тура прокурорские работники выступили в непривычной и для себя роли экскурсоводов, погрузив журналистов в события столетней давности.Родился Александр Алексеевич Хвостов в Елецком уезде в 1857году. Образование получил в Императорском Александровском (Царскосельском) лицее. Каникулы он проводил в имениях отца – в селах Воронец, Шаталовка и Красное Елецкого уезда. Службу начинал с небольшой должности секретаря прокуратуры Саратовского суда, а через три года стал уже товарищем (заместителем)прокурора Саратовского окружного суда. В 80-х годах XIX века Александр Хвостов служил в Министерстве юстиции на разных должностях, в 90-х перевелся в Министерство внутренних дел, в начале XX снова перешел в Минюст империи. В 1905 году он уже товарищ министра юстиции, а в 1912-м член Госсовета.В правительственных кругах Александр Хвостов заслужил репутацию убежденного законника. Газеты того времени так писали о Хвостове: «он являет золотую середину, не вдаваясь резко ни вправо, ни влево, считая, что закон должен быть твердым и равным для всех, пока этот закон не изменен и действителен».В 1915-м Александр Хвостов становится генерал-прокурором и министром юстиции. Время для России страшное. Делами государства часто ведали люди нечистые на руку, на царя имели влияние разные проходимцы. А на фронтах Первой мировой русскую армию преследовали неудачи.Вступив в министерскую должность Хвостов начал чистку в ведомстве. На службу начал приглашать людей порядочных, тех на кого мог положиться. Так как время было военное, он не давал спуску гражданской власти приграничных областей за несвоевременную эвакуацию населения, а военным – за несогласованность действий. Апофеозом его жёсткого руководства стал ордер на арест военного министра Владимира Сухомлинова.В 1915 году на фронте ощущалась острая нехватка боеприпасов и снаряжения. Армии нечем было воевать и нечего есть. В народных массах считали, что виновен в этом военный министр Владимир Сухомлинов, и под напором общественного мнения Николай II отправил его в отставку, а Хвостов – под арест. Да никуда ни будь, а в один из бастионов Петропавловской крепости, что стало причиной недовольства Николая II. Другой причиной недовольства царя был «наезд» Хвостова на фаворита царской семьи – «старца Григория», то есть, Григория Распутина, личности спорной, но однозначно оказывавшей огромное влияние на царскую семью.Хвостов организовал круглосуточную слежку за Распутиным, приставил к нему филеров и каждый шаг старца фиксировался, чтобы потом, по задумке, «слить компромат царю». Григорий Распутин дал филерам много разного материала, причем задокументированного. Его кутежи и похождения потрясают воображения до сих пор. Но компромат на царя особого воздействия не оказал, Николай не верил «злым наветам». Точнее не верить донесениям убеждала императора жена. Хвостову ничего не оставалась, как расписаться в собственном бессилии.Сам же Распутин пытался подчинить Хвостова себе. Напрашивался на личные встречи в неформальной обстановке, но министр юстиции ему отказывал. Фаворит царской семьи очень злился из-за этого, и, как полагают историки, рассказывал чете Романовых о злонамеренных действиях Хвостова. И арест Сухомлинова оказался как нельзя кстати. Царь однажды вызвал Хвостова, и между ними произошел диалог, описанный заместителем генерального прокурора РФ Александром Звягинцевым в книге «Роковая Фемида»: «На одном из Всеподданнейших докладов министра Хвостова, происходившем в ставке, государь, отойдя к окну и глядя в него, неожиданно произнес: «Повелеваю вам прекратить дело Сухомлинова». Александр Алексеевич промолчал. Император повторил свое повеление и спросил его, почему он молчит. Тогда Хвостов ответил: «Думаю, как бы лучше исполнить волю Вашего Величества. Прекращение дела Сухомлинова безусловно вредно для государства и династии. Но если Ваше Величество настаиваете на том, то я сделал бы так: я бы прекратил дело по собственному почину. Не сомневаюсь, что скоро вред такой меры станет очевидным. Тогда Ваше Величество можете меня уволить, как неугодного министра юстиции, а имя Ваше не будет к этому прикосновенно». После такого ответа государь отказался от выраженного им намерения прекратить уголовное преследование Сухомлинова. Тем не менее, именно после этой встречи с императором карьерный рост Александра Алексеевича фактически прекратился, и он постепенно стал терять позиции…»В качестве небольшого отступления надо отметить, что заместитель генпрокурора РФ Звягинцев имел в свое время доступ ко многим секретным документам, и не пишет «из головы». Кстати, он приедет в Елец 10 сентября для участия в научной конференции и на открытие бюста Хвостова, авторства липецкого скульптора Андрея Сулина.Что же было после отставки Александра Хвостова? Сухомлинова не освободили, сколько бы ни пытались вызволить его из Петропавловской крепости жена царя, Григорий Распутин и его окружение. Общественное мнение перевесило дворцовые интирги, и к тому же в воздухе вовсю пахло революцией. Следующий министр юстиции Макаров оказался в отношении «старца Григория» таким же нетерпимым, и вскоре Распутин объявил войну и ему. Как-то успокаивая царицу, расстроившуюся из-за невозможности освободить Сухомлинова и еще пару арестованных - банкира Рубиншейна подозреваемого в госизмене, и авантюриста Манасевич-Мануйлова, он говорил: «Чепуха! Сменим Макарова — поставим Добровольского… А что? Выкручиваться как-то ведь надо. Юстицка — это юстицка…» (В,С. Пикуль «Нечистая сила»).Кстати, Сухомлинова сменит на посту военного министра генерал Дмитрий Шуваев. Он начнет наводить в армии порядок, наладит снабжение, при нем осуществится Брусиловский прорыв. Ситуация на фронтах изменится, союзники начнут громить Германию и Россия получит все шансы войти в историю как одна из стран победительниц Первой мировой войны. Дмитрий Шуваев тоже человек удивительной и славной судьбы, с трагическим финалом. После Октябрьской революции он уедет жить в Липецк. Купит дом на улице Дворянской и встретит в нашем городе благородную старость. Но в декабре 1937 году Шуваева почти слепого и пораженного деменцией, по доносу об антисоветской деятельности расстреляют.Сухомлинов же после революции, отбыв небольшой срок под домашним арестом, эмигрировал, издал мемуары, в которых настаивал на своей невиновности в неудачах русской армии. Он переживет Хвостова….Александр Хвостов после революции, по некоторым данным отверг предложение Ленина возглавить минюст советского правительства, поселился в Ельце. Большевики его допрашивали, но расправы над ним не учинили. Видимо, придраться было и не к чему, слишком честен и принципиален, оказался Александр Хвостов. Кстати, задолго до революции, Хвостов отдал свою землю в Елецком уезде крестьянам, оставив себе только дом с садом в Красном хуторе, что рядом с селом Воронец. Жил он более чем скромно, говорят, даже бедно, писал мемуары. В 1922 году Александр Хвостов заболел и умер. Похоронили его в Воронце. По одним данным возле церкви, по другим – на старом деревенском кладбище.До сих пор цела в селе Воронец усадьба семейства Хвостовых. В ней живут обычные селяне. В бывшем барском доме с колоннами – 17 квартир.А вот усадьба Хвостовых в Шаталовке, в которой последние годы находился противотуберкулёзный диспансер, скорее напоминает здание-призрак. Усадьба заброшена. Несмотря на заверения краеведов о возможности ее восстановления, кажется, что это невозможно никоим образом.Данные о последних днях Александра Хвостова пытаются выяснить елецкие историки, краеведы и работники прокуратуры. Квартиру в которую прибыл по вызову врач, констатировавший его смерть от плеврита, тоже пытаются найти, чтобы отметить хотя бы мемориальной доской.Для чего это нужно? Зачем? Прежде всего - подрастающим поколениям, уверен елецкий историк Денис Ляпин.- Александр Хвостов всегда привлекал внимание историков и краеведов Ельца, но в широких массах, это незаслуженно забытая фигура. Историки и краеведы сейчас часто обращаются к личности Хвостова как к образцу – не просто чиновника, а человека долга и чести. Когда мы говорим, что министром внутренних дел, генеральным прокурором Российской империи был человек, который жил в нашем городе, ходил по этим улицам, который был представителем елецкого дворянского рода, какую он роль сыграл, это позволяет нам оживить историю, оживить прошлое, по-другому взглянуть на ее страницы. Изучая личность Хвостова мы все больше убеждаемся, что Александр Алексеевич был очень порядочным человеком, и это не позволяло ему долго занимать высокие посты в империи. В те времена, когда Российская империя находилась в политическом кризисе, когда она должна была меняться, и сам он готов был к переменам, но, к сожалению, несогласованность с высшим руководством страны заставила его уйти в отставку. Если бы он родился немного раньше, его карьера началась бы при Александре I, Александре II, то он дал бы государству больше, но эпоха конца Николая II была не самой благоприятной – придворные интриги, кризис, личное несчастье в семье императора, его больной сын, Распутин, не дали ему развернуться, - говорит доктор исторических наук, директор института истории и культуры ЕГУ им. Бунина Денис Ляпин.Как рассказал GOROD48 прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов, при подготовке к 300-летию прокуратуры России, выяснилось, что одна из заметных фигур этого органа государственной власти - наш земляк, уроженец Елецкого уезда.- Мы стали изучать личность Александра Хвостова, оказалось, что это был неординарный человек, высоких моральных принципов, государственник. Во всех отношения личность достойная, которая, на наш взгляд оказалась необоснованно забытой. Мы решили эту историческую ошибку исправить, увековечить его память. Александр Хвостов один из первых генеральных прокуроров который осмелился привлечь к ответственности целого министра имперского правительства. И даже не побоялся возражать государю-императору. Стоит отметить, что в революционное время, ни Временное правительство, ни большевики не предъявили в Хвостову претензий. Подняв многие документы, работники прокуратуры нашли воспоминания сестры Хвоствова, ухаживающей за ним перед его смертью. Знаете, какими были его последние слова? «Велика моя ответственность пред Богом и Россией!». Человек до последних дней переживал за то, что он делал. Личность Хвостова необходима как пример и для работников прокуратуры, чтобы в своей деятельности мы равнялись на этого человека, - рассказал Геннадий Анисимов.