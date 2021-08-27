В Диком и Левобережье отключат холодную воду

28 августа с 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Левого берега: дома №№ 2б, вл.2а, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 51вл, 53, 53а, 59, 59а, 59в, 63ст.1 по улице Фурманова, частный сектор улиц Фурманова, Кленовой, Дорожной, Зареченской, Лесопаркового хозяйства. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Фурманова, 30а.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Верхней не будет холодной воды в частном секторе Дикого – у жителей улиц Верхней, Киевской, Пригородной, Крымской, Кирова, Комсомольской, Джамбула.



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

