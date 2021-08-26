Новый генплан Липецка представят в сентябре

Жители города смогут высказать свое мнение о планируемых переменах.

Для Липецка разрабатывается новый генеральный план города, сообщает управление градостроительства Липецкой области. В ближайшее время региональная администрация планирует принять новый градостроительный документ, который определит пути развития города на ближайшие 20 лет.



- Проводившаяся исследовательскую работу проектная организация представила свои первые результаты исследования городских территорий. Была разработана концепция, которая предполагает обновление социальной, бытовой и культурной инфраструктуры Липецка. Новым генпланом предложено откорректировать границы города, предусмотреть перспективное развитие всего областного центра, в том числе территорий Елецкого шоссе, 10 Шахты и ЖД вокзала, а также строительство новых школ, детских садов, больниц и дорог, - указано в сообщении регионального управления градостроительства.



Планируется, что в сентябре обновлённая концепция будет представлена в открытом доступе для обсуждения с жителями и профессиональными сообществами.