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Новый генплан Липецка представят в сентябре

13 738
#генплан #застройка #обсуждение
Новый генплан Липецка представят в сентябре

Жители города смогут высказать свое мнение о планируемых переменах.

Для Липецка разрабатывается новый генеральный план города, сообщает управление градостроительства Липецкой области. В ближайшее время региональная администрация планирует принять новый градостроительный документ, который определит пути развития города на ближайшие 20 лет.

- Проводившаяся исследовательскую работу проектная организация представила свои первые результаты исследования городских территорий. Была разработана концепция, которая предполагает обновление социальной, бытовой и культурной инфраструктуры Липецка. Новым генпланом предложено откорректировать границы города, предусмотреть перспективное развитие всего областного центра, в том числе территорий Елецкого шоссе, 10 Шахты и ЖД вокзала, а также строительство новых школ, детских садов, больниц и дорог, - указано в сообщении регионального управления градостроительства.

Планируется, что в сентябре обновлённая концепция будет представлена в открытом доступе для обсуждения с жителями и профессиональными сообществами.
13 738
#генплан #застройка #обсуждение

Комментарии (13)

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гость

4 минуты назад
Гость, и Аральское море так наоблагораживали коммунисты , что буржуям и снилось !
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а хде метро им.Петровича?

7 минут назад
ну что, садоводы, теперь ваши садовые товарищества отнесут к зоне жилой застройки и понастроят там человейников как на елецком?! вы рады? ах, ну да, тут об этом почему-то не написали... :/
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Мария Б.

12 минут назад
Житель, Вы с дуба * ? Если не нравится лес, то уезжайте на микрорайоны.
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Гость

16 минут назад
Житель, облагораживать это при коммунистах. Буржуи могут только гадить
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Mikl

18 минут назад
Мост надо построить и улицу от Кольцевой вниз по Коровино и мост через реку Воронеж на сторону НЛМК, чтоб разгрузить поток автомобилей
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Местный

23 минуты назад
Житель, А Ты его сажала? Что бы рубить.
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гость

25 минут назад
Житель, конечно будут , но только это сделают сами многодетные , создадут сообщество вольных лесорубов и вперед . Сами для себя , что может быть прекрасней !
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гость

40 минут назад
Ржавый Гвоздь, какая красота, одну со снимка уже домой проводили,другая с заочным образованием . кто красоту вам нарисует?
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Житель

42 минуты назад
А территории для многодетных будут облагораживать? В песках желтых??? Школу? Сад детский? Вырубят ли лес на участках???
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Ржавый Гвоздь

51 минуту назад
Всё строят , строят , а красоты , как не было , так и нет !!
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