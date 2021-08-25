Общество
57 минут назад
Налоговики требуют банкротства формы, благоустраивавшей сквер у Комсомольского пруда
Компания не выплачивала обязательные взносы.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой области обратилась в арбитражный суд с иском о признании банкротом ООО «Доминант». Эта компания известна липчанам, как подрядчик благоустройства сквера у Комсомольского пруда.
Причина иска — долги по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По сведениям на дату подачи иска за ООО «Доминант» числится долгов на 599 412 рублей. Среди них долги по уплате налога на прибыль, по НДФЛ, НДС, по страховым взносам в ФОМС и ПФР. Компания начала копить долги еще с 2018 года.
ООО «Доминант» (ИНН 4826087203) было зарегистрировано в 2013 году, как строительная компания с уставным капиталом в 201 000 рублей.
Благоустройство сквера у Комсомольского пруда в Липецке обошлось городскому бюджету в 61,8 млн рублей. ООО «Доминант» должно было за эти деньги к 1 октября 2018 года выложить плиткой тротуары, нанести покрытие из мелкой гальки на пешеходные дорожки, смонтировать уличное освещение, озеленить газоны, устроить спортивный уголок и детскую площадку.
МКУ «Управление строительства Липецка» оплатило работ подрядчика, но уже в феврале 2019-го начали крошиться бетонные подпорные стенки, отделяющие газон от тротуара. Позже аудиторы Счетной палаты Липецка обнаружили в сквере массу недоделок и просто брака: сколотые бордюры, проплешины на газонах, какой-то сухостой, обозначающий элитные сорта кустарника, торчащие из-под гравия геосетку и провода, которые должны питать электроэнергией светильники-столбики, сломанные уличные тренажеры.
Глава Липецка Евгения Уваркина сочла, что ООО «Доминант» обобрал городской бюджет минимум на 8,3 миллиона рублей. В иске мэрии к подрядчику в Арбитражном суде фигурировали претензии к экотротуару, резиновому покрытию, плитке, подпорным стенкам, отсутствию тысяч кустов бруннеры. Пока мэрии удалось отсудить у подрядчика 4,5 млн рублей.
Причина иска — долги по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По сведениям на дату подачи иска за ООО «Доминант» числится долгов на 599 412 рублей. Среди них долги по уплате налога на прибыль, по НДФЛ, НДС, по страховым взносам в ФОМС и ПФР. Компания начала копить долги еще с 2018 года.
ООО «Доминант» (ИНН 4826087203) было зарегистрировано в 2013 году, как строительная компания с уставным капиталом в 201 000 рублей.
Благоустройство сквера у Комсомольского пруда в Липецке обошлось городскому бюджету в 61,8 млн рублей. ООО «Доминант» должно было за эти деньги к 1 октября 2018 года выложить плиткой тротуары, нанести покрытие из мелкой гальки на пешеходные дорожки, смонтировать уличное освещение, озеленить газоны, устроить спортивный уголок и детскую площадку.
МКУ «Управление строительства Липецка» оплатило работ подрядчика, но уже в феврале 2019-го начали крошиться бетонные подпорные стенки, отделяющие газон от тротуара. Позже аудиторы Счетной палаты Липецка обнаружили в сквере массу недоделок и просто брака: сколотые бордюры, проплешины на газонах, какой-то сухостой, обозначающий элитные сорта кустарника, торчащие из-под гравия геосетку и провода, которые должны питать электроэнергией светильники-столбики, сломанные уличные тренажеры.
Глава Липецка Евгения Уваркина сочла, что ООО «Доминант» обобрал городской бюджет минимум на 8,3 миллиона рублей. В иске мэрии к подрядчику в Арбитражном суде фигурировали претензии к экотротуару, резиновому покрытию, плитке, подпорным стенкам, отсутствию тысяч кустов бруннеры. Пока мэрии удалось отсудить у подрядчика 4,5 млн рублей.
мисс недоумение
Житель
Вован