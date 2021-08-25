Общество

57 минут назад

Налоговики требуют банкротства формы, благоустраивавшей сквер у Комсомольского пруда

3 546
#благоустройство #банкротство
Налоговики требуют банкротства формы, благоустраивавшей сквер у Комсомольского пруда

Компания не выплачивала обязательные взносы.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой области обратилась в арбитражный суд с иском о признании банкротом ООО «Доминант». Эта компания известна липчанам, как подрядчик благоустройства сквера у Комсомольского пруда. 

Причина иска — долги по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По сведениям на дату подачи иска за ООО «Доминант» числится долгов на 599 412 рублей. Среди них долги по уплате налога на прибыль, по НДФЛ, НДС, по страховым взносам в ФОМС и ПФР. Компания начала копить долги еще с 2018 года.

ООО «Доминант» (ИНН 4826087203) было зарегистрировано в 2013 году, как строительная компания с уставным капиталом в 201 000 рублей.

Благоустройство сквера у Комсомольского пруда в Липецке обошлось городскому бюджету в 61,8 млн рублей. ООО «Доминант» должно было за эти деньги к 1 октября 2018 года выложить плиткой тротуары, нанести покрытие из мелкой гальки на пешеходные дорожки, смонтировать уличное освещение, озеленить газоны, устроить спортивный уголок и детскую площадку. 

МКУ «Управление строительства Липецка» оплатило работ подрядчика, но уже в феврале 2019-го начали крошиться бетонные подпорные стенки, отделяющие газон от тротуара. Позже аудиторы Счетной палаты Липецка обнаружили в сквере массу недоделок и просто брака: сколотые бордюры, проплешины на газонах, какой-то сухостой, обозначающий элитные сорта кустарника, торчащие из-под гравия геосетку и провода, которые должны питать электроэнергией светильники-столбики, сломанные уличные тренажеры.

Глава Липецка Евгения Уваркина сочла, что ООО «Доминант» обобрал городской бюджет минимум на 8,3 миллиона рублей. В иске мэрии к подрядчику в Арбитражном суде фигурировали претензии к экотротуару, резиновому покрытию, плитке, подпорным стенкам, отсутствию тысяч кустов бруннеры. Пока мэрии удалось отсудить у подрядчика 4,5 млн рублей.
3 546
#благоустройство #банкротство

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мисс недоумение

14 минут назад
это не реконструкция была, а наглое воровство! Зачем убрали гранитные бордюры? Чью усадьбу они теперь украшают? Ведь есть технология просто отшлифовать гранит, и он стоит веками, как в Питере! А что теперь - убогий бетон!
ответить

Житель

36 минут назад
За такой сквер и посадить неплохо бы кого-нибудь. Посчитайте, сколько горожан они этим сквером ввергли в депрессию и уныние.
ответить

Вован

36 минут назад
Торги это зло. Выигрывает тот, кто меньше просит за работу. Отсюда убогий результат. Пусть лучше зарплату чиновникам так назначают - кто меньше прости, тот и остаётся работать.
ответить

Еще в рубрике

Липецкие пенсионеры получат путинскую выплату в сентябре
#выплаты
8
Липецкие пенсионеры получат путинскую выплату в сентябре

34 минуты назад

Общество
Задержан липецкий лихач, не оплативший 185 штрафов на сумму 194 тысячи рублей
#штраф #ГИБДД
14
Задержан липецкий лихач, не оплативший 185 штрафов на сумму 194 тысячи рублей

сегодня, 12:33

Общество
Дорогу на Манеже обновят за счет экономии на других ремонтах
#дорога #ремонт
4
Дорогу на Манеже обновят за счет экономии на других ремонтах

сегодня, 12:14

Общество
Липчанам установили прожиточный минимум на 2022 год
#прожиточный минимум
64
Липчанам установили прожиточный минимум на 2022 год

сегодня, 11:29

Общество
Медиков оштрафовали за формальный подход к работе
#штраф #лицензия
8
Медиков оштрафовали за формальный подход к работе

сегодня, 11:09

Общество
13 дворов Липецка освободили от самозахвата парковочных мест
#парковка
33
13 дворов Липецка освободили от самозахвата парковочных мест

сегодня, 10:10

Общество