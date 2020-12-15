Общество

15 минут назад

Мэрия Липецка отсудила 4,5 млн рублей за дешевые растения в сквере у Комсомольского пруда

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#благоустройство
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Мэрия Липецка отсудила 4,5 млн рублей за дешевые растения в сквере у Комсомольского пруда

Подрядчик сэкономил на благоустройстве.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск городского управления строительства к ООО «Доминант», подрядчику по благоустройству зоны отдыха у Комсомольского пруда. Чиновники потребовали с исполнителей муниципального контракта 4,5 млн рублей – сумму, потраченную на исправление огрехов подрядчика.

МКУ «Управление строительства города Липецка» и ООО «Доминант» летом 2018 года заключили муниципальный контракт на выполнение работ по озеленению сквера у Комсомольского пруда». Проектным институтом АО «Липецкгражданпроект» была разработана проектная документация, где определено количество, типы и виды зеленых насаждений. После приемки выполненных работ выяснилось, что ответчик произвел посадку растений с нарушением проектной документации. Например, вместо определенных сортов растений были высажены другие.

Чиновники потребовали устранить недостатки и вернуть необоснованно полученные деньги, которые «Доминант» сэкономил, высаживая более дешевые растения. Претензия осталась без ответа.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении исковых требований и взыскании с ООО «Доминант» 4,5 млн рублей.
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#благоустройство
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ппц

3 минуты назад
А кто заказчик?
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