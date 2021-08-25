Общество

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Липчанам установили прожиточный минимум на 2022 год

23 1753
#прожиточный минимум
5
Липчанам установили прожиточный минимум на 2022 год

Величины, необходимые для назначения выплат и пособий, начнут действовать с 1 января.

Региональная администрация выпустила постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Липецкой области на 2022 год. Постановление вступит к силу 1 января 2022 года и будет действовать до 31 декабря.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в Липецкой области составит 10 373 рубля. Для трудоспособного населения эта величина выше — 11 307 рублей. Прожиточный минимум для детей установлен в 10 654 рубля, для пенсионеров — в 9 190 рублей.

Стоит заметить, что прожиточный минимум по всем категориям увеличен. Так, установленные на 2021 год величины составляли: для трудоспособных граждан - 10 742 рубля, для пенсионеров — 8 811 рублей, для детей — 10 215 рублей. В расчете на душу населения прожиточный минимум составлял 9 945 рублей.

Федеральным законом прожиточный минимум определен как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально. Стоимость продуктов питания в потребительской корзине рассчитывается на основе утвержденного минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения и данных об уровне потребительских цен на продукты питания, представляемых органом статистики. В состав продуктовой корзины включены 10 основных позиций: хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры в объемах, установленных для каждой категории граждан: трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Ежеквартальная динамика величины прожиточного минимума является следствием изменения стоимости продуктов питания, входящих в установленный минимальный набор для расчета потребительской корзины.

Влияние прожиточного минимума распространяется на многие сферы:

1. Оценивается уровень жизни населения, на основании этой оценки реализуется социальная политика и социальные программы.

2. Рассчитывается минимальный размер оплаты труда в целом по Российской Федерации.

3. Определяются размеры различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат малоимущим гражданам и семьям со стороны государства.
23 1753
#прожиточный минимум
5

Комментарии (23)

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Да ну?

4 минуты назад
А в какой минимум они включили лекарства, ЖКУ, одежду, транспортные расходы, обувь, развлечения пенсионеров, соц. обслуживание?
ответить

Берия

9 минут назад
А сколько у депутатов, прожиточный минимум?
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гость

16 минут назад
Я, так в чем проблема? Иди и снижай. Ты ищ какой партии?
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Пердимонокль

19 минут назад
Похоже на расчёт рациона для домашнего скота- чтоб не жиравали и с голоду не сдохли. Наглядный пример отношения нынешней власти к народу.
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Я

24 минуты назад
надо снизить зарплату региональной администрации до уровня прожиточного минимума. Пусть повыживают годик-другой.
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Доктор

24 минуты назад
И даже если ты получил на рубль больше прожиточного минимума, будь добр заплати подоходный налог, заплати за квартиру, помри от короновируса, а не от голода.
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Мимоходом

30 минут назад
А что, в 2022 году продукты подешевеют?
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Л-а

34 минуты назад
Как противно! Вот так выбрали себе "слуг".
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Наталья

36 минут назад
А детских садах у няничек оклады по 6 тысяч,это же вообще умом не понять!!!
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Вася

45 минут назад
Сколько можно врать про этот прожиточный минимум уже 30 лет.
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