Коронавирус

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За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, девять человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, девять человек умерли

Для сравнения: 24 августа 2020 года было выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 219 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 205 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 367 случаев COVID-19, выздоровели 38 675 человек, умерли 1 338 человек.

В России за сутки выявлены 18 833 случая COVID-19, выздоровели 18 636 человек, умерли — 794 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 6 785 374 случая COVID-19, выздоровели 6 053 503 человека, умерли — 177 614 человек.
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#коронавирус

Комментарии (8)

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Спасибо правящей партии

11 минут назад
Сделайте прививку и...
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Иван

11 минут назад
А что скажет по поводу ситуации с ковидом Греф?
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Гость

29 минут назад
А для чего делается сравнение с прошлым годом? Хотят показать , как без вакцины было мало заболевших?
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Берия

29 минут назад
Ну хоть где то стабильность.
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М.Х.П

31 минуту назад
Такими показателями по смертности и голосовать будет некому. Береги те себя. Где наша лучшая медицина? Или всё пущено на самотек? Выживают сильнейшии?
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Медики заложники статистики

47 минут назад
Что скажююуть то и напишуть. Теперь прогнозы строят банкиры
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В тот день когда писали 1 умерший

48 минут назад
У короновируса был выходной
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мысли в слух

49 минут назад
Опять 9 человек... И так каждый день: по 7, 8, 9 умерших за сутки... Чё такое происходит?! Не пойму! Почему они все умирают!?! Вроде , вакцина какая-то есть , кольнулся - и живи ещё 100 лет... Не помогает , что ли , она?!!?..
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