Коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 219 случаев COVID-19, девять человек умерли
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Для сравнения: 24 августа 2020 года было выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 219 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 205 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 367 случаев COVID-19, выздоровели 38 675 человек, умерли 1 338 человек.
В России за сутки выявлены 18 833 случая COVID-19, выздоровели 18 636 человек, умерли — 794 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 785 374 случая COVID-19, выздоровели 6 053 503 человека, умерли — 177 614 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 367 случаев COVID-19, выздоровели 38 675 человек, умерли 1 338 человек.
В России за сутки выявлены 18 833 случая COVID-19, выздоровели 18 636 человек, умерли — 794 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 785 374 случая COVID-19, выздоровели 6 053 503 человека, умерли — 177 614 человек.
8 541
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20.08.2021 16:44Коронавирус
Спасибо правящей партии
Иван
Гость
Берия
М.Х.П
Медики заложники статистики
В тот день когда писали 1 умерший
мысли в слух