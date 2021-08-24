Липчане жалуются на долгое ожидание транспорта

Пассажирам пришлось терпеть неудобства из-за того, что не все автобусы вышли на линию.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка, которая пожаловалась на некорректную работу городского транспорта в вечернее время. После 22:00 в субботу, 21 августа, женщина не смогла уехать из района железнодорожного вокзала в сторону Сокола на общественном транспорте.



- Я прождала зря два часа и в полночь была вынуждена вызвать такси. За это время через остановку не пришел ни один автобус 11-го или 24-го маршрута, - рассказывает липчанка. - Разве это нормально?



В центральной диспетчерской службе подтвердили обоснованность жалобы: в последние дни по вечерам на маршруты №№11 и 24 выходило только 50% положенных по расписанию маршрутов.



- Да, у нас были жалобы. Интервалы движения из-за невыхода на линию были увеличены. К примеру, по маршруту №24 ходило всего два автобуса, - рассказали в диспетчерской. - Соответственно, пассажирам приходилось ждать нужный транспорт около часа. Но при наличии всех автобусов на линии интервал движения после 21:00 у этих маршрутов составляет 35 минут. Последние автобусы должны уходить с конечных пунктов в 23:45 и 00:10 (автобус №11, остановки «Пришвина» и «Цемзавод») и в 22:52 и 23:22 (автобус №24, остановки «Сырский Рудник» и «Чаплыгинское шоссе»).



В диспетчерской уточнили, что на эту минуту все автобусы №11 и 24 находятся на линии.