Общество

49 минут назад

Липчане жалуются на долгое ожидание транспорта

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#транспорт #автобус #жалоба #расписание
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Липчане жалуются на долгое ожидание транспорта

Пассажирам пришлось терпеть неудобства из-за того, что не все автобусы вышли на линию.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка, которая пожаловалась на некорректную работу городского транспорта в вечернее время. После 22:00 в субботу, 21 августа, женщина не смогла уехать из района железнодорожного вокзала в сторону Сокола на общественном транспорте.

- Я прождала зря два часа и в полночь была вынуждена вызвать такси. За это время через остановку не пришел ни один автобус 11-го или 24-го маршрута, - рассказывает липчанка. - Разве это нормально?

В центральной диспетчерской службе подтвердили обоснованность жалобы: в последние дни по вечерам на маршруты №№11 и 24 выходило только 50% положенных по расписанию маршрутов.

- Да, у нас были жалобы. Интервалы движения из-за невыхода на линию были увеличены. К примеру, по маршруту №24 ходило всего два автобуса, - рассказали в диспетчерской. - Соответственно, пассажирам приходилось ждать нужный транспорт около часа. Но при наличии всех автобусов на линии интервал движения после 21:00 у этих маршрутов составляет 35 минут. Последние автобусы должны уходить с конечных пунктов в 23:45 и 00:10 (автобус №11, остановки «Пришвина» и «Цемзавод») и в 22:52 и 23:22 (автобус №24, остановки «Сырский Рудник» и «Чаплыгинское шоссе»).

В диспетчерской уточнили, что на эту минуту все автобусы №11 и 24 находятся на линии.
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#транспорт #автобус #жалоба #расписание
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Комментарии (10)

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Павлик Морозов

29 минут назад
Житель, а чем вот лично тебе помешали Америка, Украина, и Прибалтика???
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Игорек

29 минут назад
полностью согласен,не ходят как должны....
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Правовед

33 минуты назад
В г.Липецке администрация планомерно уничтожает общественный транспорт.
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Павлик Морозов

33 минуты назад
Находится на линии и двигаться по ней-две большие разницы. А вообще, товарищи, коммунизма дольше ждём, так что терпите.
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Гость

33 минуты назад
Зато проезд наличными 26 рублей, в соседнем Воронеже - 23!
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Житель

34 минуты назад
Некогда сановникам, выборы надо провести. А потом ведь нам всё время мешает Америка, Украина, Прибалтика. Они конечно мешают, но больше всего мешают воры и жулики местного разлива при власти.
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Гость

35 минут назад
А еще автобусы №№ 2, 12 после 18-00 - где они от Вокзала??? Час люди стоят на остановке!!! А № 359 где сейчас???
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Норик

37 минут назад
Начали перевозчиков дёргать. Началось негласное действие и от них. Задержка автобусов и т. д
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Да

39 минут назад
Ага, конечно. А 321?
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Мысли в слух

42 минуты назад
Только и могут , что жаловаться! Превратили Город48 , в книгу жалоб!! Стыдно мне за таких "людей"!!! Стыдно!!!!!
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