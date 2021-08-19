Происшествия

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Годовалая девочка выпала из окна на проезде Осканова

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#падение с высоты
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Годовалая девочка выпала из окна на проезде Осканова

С начала лета из окон липецких многоэтажек выпали пятеро детей.

Вечером 18 августа из окна второго этажа многоквартирного дома по улице Осканова в Липецке выпала годовалая девочка. В состоянии средней тяжести ребёнок госпитализирован с детскую областную больницу.  

«К сожалению, это далеко не первый случай, когда от падения с высоты страдают маленькие дети. По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с мая по 18 августа в городе произошли пять подобных случаев. Возраст пострадавших от  года до семи лет, высота с которой упали дети – от 2-го до 8-го этажа. В июле на улице Ангарской погиб упавший с пятого этажа трёхлетний  мальчик. Остальные дети получили серьёзные травмы. Чаще всего они опирались на москитную сетку», - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
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По данным спасателей, в мае-августе прошлого года произошло пять подобных случаев, погиб трехлетний ребенок. 

Спасатели в очередной раз напоминают взрослым: 

- не оставляйте окна открытыми;

- заранее продумайте расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник;

- позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут ему открыть окно;

- помните об опасности москитных сеток, создающих у детей мнимую иллюзию закрытого окна.

Во избежание бед и неприятностей родителей призывают быть бдительными, не оставлять без присмотра детей. В случае возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций обращаться в службу спасения по телефону «112».
2 1797
#падение с высоты
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Комментарии (2)

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