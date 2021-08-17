Две трети недельных возгораний на территории Липецка пришлись на долю мусора и сухой травы

Четыре раз огонь тушили в районе Силикатных озёр.

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с 9 по 16 августа на территории города произошли более 30 пожаров. Две трети из них приходятся на мусор и сухую траву.



«Лидером по числу возгораний являются Силикатные озёра. На прилегающих к ним территориях за минувшую неделю сухая растительность загоралась четыре раза. 16 августа пожарные расчёты тушили траву на площади 150 квадратных метров. Локальные возгорания фиксировались в районах Октябрьского и Сокольского мостов. Мусор чаще горит в частном секторе, а также в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах. Причина во всех случаях одна – не соблюдение правила пожарной безопасности», - рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

По данным регионального ГУ МЧС России всего с начала года на территории областного центра зафиксировано 707 пожаров – на 4,3 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2020-го. Погибли девять человек (в 2020-м – 10), получили ожоги и травмы – 25 липчан. Количество пострадавших в сравнении с прошлым годом снизилось на 40 процентов. Однако говорить о существенном улучшении ситуации, пока значительная часть горожан легкомысленно относятся к собственной безопасности, преждевременно.



Спасатели напоминают горожанам о действующем в регионе до конца лета особом противопожарном режиме и категорическом запрете на разжигание костров.



