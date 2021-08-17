Происшествия

9 минут назад

Две трети недельных возгораний на территории Липецка пришлись на долю мусора и сухой травы

63
#пожары
Две трети недельных возгораний на территории Липецка пришлись на долю мусора и сухой травы

Четыре раз огонь тушили в районе Силикатных озёр.

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с 9 по 16 августа на территории города произошли более 30 пожаров. Две трети из них приходятся на мусор и сухую траву. 

«Лидером по числу возгораний являются Силикатные озёра. На прилегающих к ним территориях  за минувшую неделю сухая растительность загоралась четыре раза. 16 августа пожарные расчёты тушили траву  на площади 150 квадратных метров. Локальные возгорания фиксировались в районах Октябрьского и Сокольского мостов. Мусор чаще горит в частном секторе, а также в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах. Причина во всех случаях одна – не соблюдение правила пожарной безопасности», - рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО  и ЧС.    
По данным регионального  ГУ МЧС России всего с начала года на территории областного центра зафиксировано 707 пожаров – на 4,3 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2020-го. Погибли девять человек (в 2020-м – 10), получили ожоги и травмы – 25 липчан. Количество пострадавших в сравнении с прошлым годом снизилось  на 40 процентов. Однако говорить о существенном улучшении ситуации, пока значительная часть горожан легкомысленно относятся к собственной безопасности, преждевременно.      

Спасатели напоминают горожанам о действующем в регионе до конца лета особом  противопожарном режиме и категорическом запрете на разжигание костров. 

63
#пожары

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