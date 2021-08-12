Акушер-гинеколог из Усмани Елена Алипова: «Я приняла роды 7000 детей, до этого недовольных не было»

В Усманской ЦРБ и коррекционной школе прокомментировали скандал вокруг роддома.

В кабинете главного врача Усманской ЦРБ Марины Боевой на самом видном месте — совместная фотография с президентом России Владимиром Путиным — вот он повод для гордости. И тут такой скандал!























Разобраться в ситуации вокруг родильного отделения поручил сам председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, результаты доследственной проверки в роддоме контролирует центральный аппарат ведомства.











В ролике из Усмани, выпущенном каналом «Mash», одна из матерей, бабушка и воспитатель коррекционной школы пришли к выводам, что причинами проблем детей со здоровьем стало некорректное оказание акушерско-гинекологической помощи. Герои материала говорят о том, что в последнее время в Усмани стало больше детей с родовыми травмами и нарушениями речевого развития, и роды таких детей якобы попринимал один и тот же акушер-гинеколог.









— Почему мама-героиня ролика целый год молчала? — Это главный вопрос, которым сейчас задаются в больнице. — Почему к нам не пришла — ни тогда, ни сейчас, когда вышел этот ролик?









Елена Алипова — тот самый врач, которого обвинили во всех грехах. Она не просто акушер-гинеколог, а заведующая родильным отделением Усманской ЦРБ. Всего в отделении вместе с ней пять врачей, принимающих роды. За 37 лет работы Елена Алипова приняла роды примерно 7000 детей. Были ли из них те, кто получил какие-либо травмы при родах, были ли осложнения? Ответ очевиден. Даже медицинская статистика выдаёт определённый процент. Винили ли родители когда-нибудь до этого врача в проблемах своих детей? Нет.



















— Как она доказала, что этот ребёнок не упал у неё в песочнице? У нас в медицинской документации информация о травме отсутствует, никакой шрам не зафиксирован, — говорит главный врач Усманской ЦРБ Марина Боева.





























Больше всего скандалу в Усмани удивились в специальной школы-интерната города Усмани. Они вроде бы и ни при чём, но именно их воспитатель провёл аналогию между ростом числа воспитанников с нарушениями из Усмани и врачебной деятельностью Елены Алиповой.











Директор школы-интерната Любовь Миняйло говорит, что закон об образовании не обязывает её интересоваться, почему у их воспитанников всевозможные медицинские диагнозы.























— Вы не забывайте, что Усмань — Чернобыльская зона, - говорит Любовь Миняйло. — И это тоже где-то аукивается!









Воспитатель Татьяна Николаевна сейчас в отпуске длиной 63 дня, дискутировать с коллегами она не пожелала — на звонки не отвечает. В коррекционной школе женщина работает с 1996 года и на хорошем счету и у коллег, и у родителей.











Начальник отдела Управления образования и науки Липецкой области по вопросам коррекции Ольга Притужалова заявила, что громкое заявление воспитателя из Усмани — безграмотное, дилетантское и сформулировано на бытовом уровне. Но в планах у управления совместно с облздравом всё же провести анализ по всем нозологиям и диагнозам обучающихся в интернатах детей. Сделают это после начала учебного года — сейчас дети на каникулах.







Управление здравоохранения Липецкой области распространило официальный комментарий об итогах проверки жалобы на работу сотрудника Усманской ЦРБ.

— Для проверки организации медицинской помощи матерям и детям в Усманской ЦРБ была сформирована комиссия под руководством начальника отдела лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности Натальи Васильевой, - отметили в управлении. - В ее состав вошли главный акушер-гинеколог Михаил Щегольков и консультант отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Людмила Красных. По результатам проверки нарушения качества оказания медицинской помощи не установлено, а факты, которые распространяются в СМИ и социальных сетях, подтверждения не нашли.На рассмотрение в управление здравоохранения области в этом году поступала одна жалоба жительницы Усмани по вопросу некачественного оказания ей медицинской помощи в родильном отделении ГУЗ «Усманская центральная районная больница». В 2020 году обращения граждан по вопросу некачественного оказания медицинской помощи врачом – акушером - гинекологом в управление здравоохранения не поступали. Врач - акушер – гинеколог, упоминаемый в обращении, работает по специальности 37 лет, имеет высшую квалификационную категорию. Характеризуется администрацией Усманской центральной районной больницы как ответственный работник. Дисциплинарных взысканий не имеет.



Но вот теперь двое недовольных появились. Бабушка одного из детей Юлия Зиброва сообщила на всю страну, то при проведении операции кесарева сечения новорождённому рассекли висок — шрам остался на всю жизнь. Ребёнок теперь инвалид по слуху, бабушка утверждает, что нейронные связи порваны.— Мы поднимали протоколы операции: если происходит рассечение — это фиксируется в протоколе операции, проводятся ушивания, и глубина поражения фиксируется, но если ребёнок выписался на четвёртые сутки — то вряд ли там была такая травма! — Говорит заведующая родильным отделением Усманской ЦРБ Елена Алипова. — Для меня весь этот материал стал шоком! Ребёнок, мама которого рассказала о том, что ей давили на живот, выписывался, и у мамы тогда не было ко мне никаких претензий. Да, она просила её перевести после родов из-за патологии в областную больницу — мы её перевели. Больше она ко мне не приходила, не жаловалась. Да, была диагностирована родовая патология — травма плечевого сплетения. А что касается претензии бабушки, рассечения — я уже это в следственном комитете поясняла: на виске нет слуховых нервов! Для того, чтобы повредить ребёнку слух, я должна была сделать нейрохирургическую операцию, трепанацию черепа, дойти до слуховых путей, и потом всё зашить, отдать ребёнка маме и выписать его на четвёртые сутки? Ну это бред!Только за прошлый год Елена Алипова приняла 72 малыша. Жалоб от их матерей нет. В этом году за шесть месяцев Елена Алипова приняла 66% детей, появившихся на свет в родильном отделении Усманской ЦРБ. Фактически сейчас она не только заведующая, но и ведущий врач роддома.Не боятся ли теперь у неё рожать после такого скандала на всю страну?— Да, мамы переживают, волнуются, но от меня пока никто не отказался, — говорит Елена Алипова. - Прецедент неприятный, он дискредитирует и родильное отделение, и меня лично, но пока никто из роддома не собрался и не уехал. Я сама прочитала все комментарии: а вы видели, сколько хороших отзывов? У мамы-главной героини скандальной публикации Татьяны Дудиной вопрос стоял о спасении ребёнка. Мы были вынуждены применять такие меры. Появилась голова, а плечико зацепилось за тазовую кость. Ситуация не прогнозируемая. Мы действовали по приёму, официально утвержденному министерством: поднять таз, опустить плечико. Эти мероприятия были выполнены за две минуты, хотя по нормативу даётся пять. Чтобы ребёнок не пострадал, не пострадала его мозговая деятельность. Ребёнок не поврежден, психика развивается хорошо. Если бы я не применила этот приём, то через пять минут ребёнок стал бы инвалидом, а через 10 —погиб. А в перспективе, если бы мы его не достали, погибла бы женщина. Это были вынужденные мероприятия. По статистике, при таком весе ребёнка — 3720 граммов, такое осложнение встречается в родах в 1% случаев, если вес больше — уже до 3%. Акушерство — рискованная специальность сама по себе. Действительно, рука висела. Но я рада, что прогресс у ребёнка есть - рука сейчас поднимается.Елена Алипова не понимает, почему в материале появилась воспитатель коррекционной школы Татьяна Николаевна — никаких личных конфликтов и противоречий у них никогда не было. И если против врача выступила всего одна мама, поддержать акушера-гинеколога сегодня к роддому пришли сразу три семьи. Были многодетные, и даже папы.— Первого ребёнка я рожала в Липецке, а последующих двоих: в 2014 году сына и в 2019-м дочь — у Елены Анатольевны — говорит Елена Гончарова. - Отношение просто изумительное! У меня были опасные, стремительные роды, но благодаря профессионализму Елены Анатольевны всё прошло очень хорошо. Все дети, несмотря на проблемы в родах, здоровы.— У меня был крупный ребёнок, трудные роды, но всё прошло хорошо, - говорит Екатерина Терентьева.— Я не успела доехать до Липецка, схватки были стремительными, и решила рожать в Усмани, — говорит Инна Коробкина. — Всё прошло хорошо, от врача была только поддержка, поэтому я была поражена, что про неё что-то выложили в интернете. Решила прийти поддержать Елену Анатольевну! Я ей благодарна за оказанную мне помощь. Ребёнку моему год и месяц.— Это личное мнение нашего педагога, я к ней не могу в голову залезть, — считает Любовь Миняйло. — К нам родители с жалобами на врача не обращались, никаких данных не подавали, приватные беседы мы с ними не ведём. А в связи с пандемией доступ родителей в школу вообще ограничен. Мы работаем только в части обучения ребёнка и коррекции. Лезть в душу — это не наша компетенция. Мы не имеем права спрашивать о медицинских диагнозах. Нам привозят заключения медико-педагогических комиссий и там всё прописано, программы обучения. Никаких дополнительных наблюдений мы не ведём, роста числа воспитанников не заметили. Мы были в шоке. Маму мы понимаем, а вот комментарий нашего воспитателя, нашей коллеги абсолютно не компетентный.— Мы и сами рожали у этого врача, и она всегда бралась за тяжёлые, серьёзный случаи, может, поэтому и есть претензии — это врач со стажем, с опытом, — говорят педагоги Галина, Светлана и Елена. Даже после выхода материала в СМИ ни один родитель не пришёл и не сказал — и я у неё рожала, и ребёнок больной — нет никакой логической цепочки. Хотя в коррекционной школе сейчас учатся 160 детей, из них 102 усманца. Детей в школе бывало и больше — до 214.Никакого роста количества учеников в школе-интернате за последнее время не заметили, в том числе из местных ребятишек. Около 80% детей с нарушениями, которые здесь учатся, — это наследственность, генетика, а уже потом идут нарушения, которых случились во время родов, и чаще всего патология выявлялась уже во время беременности.— Школы эта ситуация никак не касается! — Настаивает директор Любовь Миняйло. — Мы не будем ничего выяснять у родителей, спрашивать, кто принимал роды. 273-й ФЗ нас это делать не обязывает. Если только от нас этого не потребует Управление образования или ещё кто-то из официальных инстанций. К нам никакие жалобы от родителей не поступали. Фактически у нас на данный момент нет ни одного ученика, чьи родители связывают проблемы ребёнка с усманским роддомом и конкретным врачом.