Общество

сегодня, 17:00

В Сырском и Тракторном отключат холодную воду

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#отключения
В Сырском и Тракторном отключат холодную воду
12 августа с 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе по улице Ильича без холодной воды останутся жители поселка Тракторный в доме № 31 по улице Ильича, в частном секторе улиц Ильича, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Воронежской, 2-й Воронежской, Красина, Седова, Волгоградской.  

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в поселке Сырский – в домах №№ 5ст.1, 7, 7а, 11 по улице Исполкомовской, №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1/2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Жактовской, Ударников, Паровозной, Поселковой, Рудничной, Рябиновой, Городовикова, Медицинской, Смирнова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу: улица Исполкомовская, 1а.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 36а, 36а/1, 36а/2, 36а/3, 37а, 37а ст1, 38, 38а, 38б, 38в, 38в/1 по улице Ударников и в частном секторе улицы Ново-Весовой из-за работ по устранению утечки на водоводе на улице Ударников, 38а.  

С 10:00 до 20:00 ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе в доме № 3 по улице Ленина – по этой причине потребители дома останутся без холодной воды.  

С 09:00 до 20:00 по такой же причине – устранение утечки на водоводе – отключат холодную воду в домах №№ 30, 32, 34 по улице Фрунзе и №№ 10, 12 по улице Коммунальной.  

Воду на участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  

С 14:00 до 16:00 ЛГЭК будет проводить ремонтные работы на сетях – без электричества останется частный сектор улиц Зои Космодемьянской и Боровой.  
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#отключения

Комментарии (1)

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Билли Бонс

сегодня, 17:13
Как же так? Это же почти центр города. Зовите Афанасьева!
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