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Олега Королева отштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года
Закончился последний процесс по автопроисшествиям 13 мая, которые стоили политической карьеры экс-сенатору от Липецкой области.
Речь идет о событиях 13 мая, когда черный «Лексус» с госномером м001мм48 куролесил по Липецку: нарушал правила дорожного движения, сбивал знаки, выбил с дороги на улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и остановился со стертыми до дыр колесами на улице Интернациональной, где сенатора Олега Королева и задержали полицейские.
Сегодня в процессе были опрошены несколько свидетелей: инспектор ДПС Александр Долгов и четверо липчан, бывших очевидцами «пьяной» езды внедорожника под управлением Олега Королева, на то время сенатора от Липецкой области.
Капитан полиции рассказал, что 21 мая он и его коллега Токарев составили на Олега Королева сразу восемь протоколов об административных правонарушениях по мотивам событий 13 мая. По его словам, Олег Королев в 210-й кабинет УГИБДД не прибыл (он сослался на болезнь и лечение). Интересы сенатора представляли два адвоката. Как только протоколы были составлены, от юристов поступили ходатайства приостановить процедуру до выздоровления их доверителя. Защитникам было предложено подождать вынесения решений по их заявлениям. Когда Александр Долгов вынес определения о том, что он не удовлетворяет поступившие ходатайства, адвокатов в 210-м кабинете уже не было. Эти документы они получили позже.
Адвокат экс-сенатора Владимир Незнаенко настаивал на том, что во время составления протокола он и другой юрист находились в помещении УГИБДД.
- Вы готовы свидетельствовать о себе, говорить суду правду, что вами допущены нарушения при составлении протокола? Имело ли место с вашей стороны злоупотребление правом? - спросил Владимир Незнаенко капитана полиции.
- Не имело, - ответил инспектор ДПС.
УМВД РФ по Липецкой области ответило суду в ответ на запрос адвоката, что полной версии видеозаписи из салона автомобиля ДПС, где полицейские опрашивали Олега Королева, предоставлено быть не может по техническим причинам. Оказывается, записи служебных видеорегистраторов хранятся в течении трех месяцев при наличии такой возможности, но не менее месяца с момента производства съемки.
Свидетель Валентин Бунин сообщил суду, что его машина ехала сзади «Лексуса» с госномерами м001 мм, а видеорегистратор его автомобиля зафиксировал виляние чёрного внедорожника из стороны в сторону по дороге, выезды на встречную полосу. Когда «Лексус» остановился на светофоре у кафе «Арфа», Бунин подошел к внедорожнику, остановился на расстоянии вытянутой руки от его водителя. И узнал Олега Королева, который «говорил что-то нечленораздельное».
Валентин Бунин, кстати, хотел предоставить адвокату фотографии Олега Королева, сделанные на телефон, но юрист сказал, что этого не требуется. Был ли сенатор пьян, свидетель не знает. Может лишь утверждать, что он находился в неадекватном состоянии.
Свидетель Сергей Петров ехал из центра Липецка в сторону Сокола. На том же светофоре у «Арфы» увидел остановившийся «Лексус» с пробитыми колёсами. Водителя внедорожника мужчина не видел.
Свидетель Владимир Степченко долго ехал за черным «Лексусом» с блатными номерами и удивлялся, почему этот автомобиль никто не останавливает. Когда у кафе «Арфа» «Лексус» остановился на сигнал светофора, он подошел к нему и трижды выключал двигатель машины кнопкой «старт-стоп», так как всякий раз Олег Королев снова запускал мотор.
- Я сказал ему: «Хватит! Накатались!» А он мне в ответ: «Садись, поехали дальше!» В машине присутствовал запах алкоголя. Водитель выглядел заторможенным. Его речь была невнятной, - сказал он.
- Может, у водителя было плохо с сердцем, - предположил адвокат Олега Королева.
- У кого сердце болит, тот остановился бы на обочине и попросил бы вызвать ему врачей.
- ответил на уточняющий вопрос адвоката свидетель.
Водитель Руслан Чернышов также видел многочисленные нарушения Правил дорожного движения водителем «Лексуса». Им управлял человек, похожий на бывшего губернатора. Сомнения рассеялись тогда, когда сотрудники ГИБДД показали ему фотографию сенатора Олега Королева.
Когда все свидетели были выслушаны, адвокат Владимир Незнаенко заявил, что за рулем черного «Лексуса» находился его доверитель, но заявил, что по этому административному делу оспаривается то, что Олег Королев управлял машиной подшофе.
Юрист сделал ставку на нарушенные сотрудниками полиции процедуры. Владимир Незнаенко заявил, что у полиции должны были быть не только основания для привлечения его подзащитного к ответственности. «Не допускается использовать при рассмотрении административного дела доказательства, если они получены с нарушением закона».
По мнению адвоката, все, что можно было нарушить и чем пренебречь случилось по этому делу. Так, при производстве процессуальных действий автоинспекторы использовали видеозапись. Но Олегу Королеву не сообщили о проведении видеозаписи, не сказали, в чем его обвиняют, не оповестили о праве на защитника. Опять же при этой процедуре не было понятных. Владимир Незнаенко заявил, что у него нет оснований доверять ранее данным показаниям майора полиции Дениса Кумище, который составил 13 мая протоколы об отстранении Олега Королева от управления транспортным средством и об отказе в прохождении медицинского освидетельствования на опьянение.
- Денис Кумище говорил, что процессуальные права были соблюдены, но не попали на запись. Он - лицо заинтересованное, он не будет свидетельствовать против самого себя. Его показания нельзя считать достоверными, ведь ничем объективным они не подтверждаются, - заявил защитник.
Адвокат призвал суд признать недопустимыми доказательствами по делу протокол об отстранении Олега Королева от управления автомобилем и протокол об отказе его подзащитного от медосвидетельствования.
- На видеозаписи сотрудник ДПС задает лицу, привлекаемому к административной ответственности вопрос, согласен ли он пройти медосвидетельствование, но не говорит причины, не предупреждает о правовых последствиях отказа, не говорит, что есть основания предполагать, что он находится в состоянии опьянения. Поэтому Олег Королев и сказал, что он несколько месяцев не употреблял спиртного, - сказал Владимир Незнаенко.
Так что же было причиной «пьяной» езды Олега Королева, если не алкоголь?
- Имел место гипертонический криз. Это состояние сопровождается сильными головными болями, спутанным сознанием. Мой доверитель, когда ему стало плохо, соответственно остановился, припарковался на улице. Потом автомобиль никуда не ехал. Олег Королев взял с заднего сидения лекарство и принял его. Никто из свидетелей не смог достоверно сказать, употреблял ли он какие-то жидкости. Никто из опрошенных в суде свидетелей не заявил, что спиртным пахло от Королева. Они говорили о запахе алкоголя, исходящего из автомобиля, - сказал Владимир Незнаенко.
Адвокат экс-сенатора попросил суд производство по административному делу прекратить в связи с недоказанностью вины лица, привлекаемого к административной ответственности.
Уже после того, как суд удалился в совещательную комнату, адвокат попросил СМИ (в зале суда присутствовал один корреспондент - GOROD48) не связывать между собой события на улице Зои Космодемьянской и улицах Баумана, Студеновской и Гагарина, которые разделяют два часа. Напомним, что ранее мировой суд Левобережного района Липецка не поверил заявлениям 73-летнего брат экс-сенатора от Липецкой области Сергея Королева о том, что это он был 13 мая за рулем «Лексуса», когда тот вытолкнул с дороги на улице Передельческой автомобиль «Черри Амулет». Но суд не поверил старшему брату экс-губернатора и лишил Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.
Последний процесс по автопроисшествиям 13 мая, которые стоили политической карьеры экс-сенатору от Липецкой области, закончился тем, что судья Антон Киселев наказал Олега Королева штрафом за отказ от медосвидетельствования в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на управление ТС сроком на полтора года.
Либерал
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И стоило
Всем переживающим
Варавва
Пипецкое дно
Главный Юрист
Липчанин
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Конституция