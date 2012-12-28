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23 минуты назад

В Липецкой области до +21

Уходящий атмосферный фронт заберет с собой дожди.

16 октября атмосферный фронт с территории Липецкой области будет уходить на восток, небольшие дожди пройдут ночью лишь местами. 17 и 18 октября атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры составят 13-15 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, местами туман, днем без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днем — от +16 до +21. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +19 до +21.

День 16 октября стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.

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