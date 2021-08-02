Происшествия

58 минут назад

Олег Королев: «Я уже несколько месяцев не употребляю ни грамма!»

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#Олег Королев #авария #ДТП
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В суде продемонстрировали видеозапись отказа члена Совета Федерации от Липецкой области от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

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Как уже сообщал GOROD48, в Правобережном судебном участке №12 рассматривается административное дело экс-сенатора Олега Королева по правонарушению, предусмотренном частью первой статьи 12.26 КоАП РФ («невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Речь идет о событиях 13 мая, когда черный «Лексус» с госномером м001мм48 куролесил по Липецку: нарушал правила дорожного движения, сбивал знаки, выбил с дороги на улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и остановился со стертыми до дыр колесами на улице Интернациональной, где сенатора Олега Королева и задержали полицейские.

Из материалов административного дела следует, что сразу несколько липчан звонили вечером 13 мая в дежурную часть УМВД РФ по Липецкой области и сообщали о странном поведении водителя черного «Лексуса» с госномером м001мм48. Из показаний свидетелей следует, что внедорожник заметили еще на улице Баумана. Двигаясь за ним в сторону центра Липецка, водители трех разных автомобилей дали одни и те же показания. «Лексус» пробил колеса, заезжая на бордюры. Машина виляла из стороны в сторону, сбивала дорожные знаки.

- Автомобиль «Лексус» ммм001. Олег Петрович Королев за рулем. Пьяный в невозможном состоянии, - сообщил по телефону «02» один из тех, кто ехал за ним следом.

Наряд ДПС обнаружил «Лексус» с госномером м001мм48 на улице Интернациональной у дома №68 (в иных документах - у дома № 69) в начале девятого часа вечером 13 мая. За рулем машины находился Олег Королев. Несколько автоинспекторов говорят одно и то же: водитель был с признаками опьянения и с запахом алкоголя изо рта. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения Королев отказался. В соответствующей графе протокола собственноручно написал слово «отказ». Также он отказался от подписи протокола со словами: «Вы что, не знаете, кто я такой? Проводить фото и видеосъемку запрещаю!» В начале десятого часа вечера Олега Королева официально отстранили от управления автомобилем. Документ об этом составил офицер полиции Денис Кумище.

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Сегодня майор полиции Денис Кумище, свидетель по этому административному делу, дал аналогичные показания в суде.

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- Вы сказали о запахе алкоголя исходящего от привлекаемого лица. А иные признаки опьянения были? - спросил у офицера полиции адвокат Владимир Незнаенко.

- Да. Достаточно было иных признаков, - ответил Денис Кумище.

- Лицо привлекаемое на состояние своего здоровья ссылалось? - задал еще один вопрос защитник Олега Королева.

- Нет.

На первом судебном заседании судья Антон Киселев выяснил, что автоинспекторы так «удачно» подшили в папку конверт с CD-диском, что пробили его и сделали не воспроизводимым оригинал видеосъемки отказа Олега Королева от прохождения медицинского освидетельствования. На это заседание Денис Кумище принес другой диск, с копиями записей видеорегистраторов липчан, зафиксировавших езду на стертых до дисков колесах черного внедорожника с козырными номерами, а также запись опроса Олега Королева автоинспекторами. Диск вставили в древний ноутбук. Причем вначале киносеанса случился конфуз: не зная, как повернуть запись, ноутбук просто поставили на бок.

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На той записи, где на то время сенатор Королев сидит в патрульной машине, ему предлагают пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. «Я уже несколько месяцев не употребляю ни грамма!» - отвечает экс-губернатор Липецкой области и отказывается от медосвидетельствования.

- Где на записи видно, что вы разъясняете привлекаемому лицу его права? - спросил у автоинспектора после окончания просмотра видеозаписей адвокат Олега Королева.

- Это было сделано ранее у автомобиля «Лексус», - ответил офицер полиции.

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Диск с записями был приобщен к материалам дела. Поскольку другие свидетели событий 13 мая в суд не явились, судья Киселев объявил перерыв в заседании до пятницы, 6 августа.

Если вина Олега Королева будет признана судом  ему грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
16 3080
#Олег Королев #авария #ДТП
3

Комментарии (16)

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Как гость
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цирк

3 минуты назад
уже порядком надоела эта история ,тут в данкове бешенство появилось ,вот о чем надо кричать во все горло -142 проц
ответить

Гость

5 минут назад
Теперь готовы растерзать.... Да, отстаньте от него. Поговорили и будет. Так ведь нет надо каждому пнуть. Камнями не хотите закидать??? А судьи кто!?
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Липчанин

11 минут назад
Только на боярышнике
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28

15 минут назад
Какое то "Собачье сердце". Из колхозника в сенаторы - и обратно.
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28

17 минут назад
граф Де Ля Фер, брат был на Зое, вы не поняли. Таранил "чери амулет", наделал делов. Пришлось Олегу Петровичу самому сесть за руль, хоть у него и сердце прихватывало.
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Хороший судья

25 минут назад
Ну конечно, мы вери тебе Петрович, ты же никого никогда не обманывл
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Водители

27 минут назад
а когда с Петровича будут взыскивать денежные средства на ремонт лексуса? на ремонт дорожных знаков и ограждения?
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Позорник

28 минут назад
Ни грамма, только литрами.
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Глас народа

28 минут назад
Питрович покайся, тебе скидка выйдет.
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Игорь

29 минут назад
А по лицу видно, что не "употребляет" лет десять, Это все братан пьет.
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