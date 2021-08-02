58 минут назад
Олег Королев: «Я уже несколько месяцев не употребляю ни грамма!»
В суде продемонстрировали видеозапись отказа члена Совета Федерации от Липецкой области от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Речь идет о событиях 13 мая, когда черный «Лексус» с госномером м001мм48 куролесил по Липецку: нарушал правила дорожного движения, сбивал знаки, выбил с дороги на улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и остановился со стертыми до дыр колесами на улице Интернациональной, где сенатора Олега Королева и задержали полицейские.
Из материалов административного дела следует, что сразу несколько липчан звонили вечером 13 мая в дежурную часть УМВД РФ по Липецкой области и сообщали о странном поведении водителя черного «Лексуса» с госномером м001мм48. Из показаний свидетелей следует, что внедорожник заметили еще на улице Баумана. Двигаясь за ним в сторону центра Липецка, водители трех разных автомобилей дали одни и те же показания. «Лексус» пробил колеса, заезжая на бордюры. Машина виляла из стороны в сторону, сбивала дорожные знаки.
- Автомобиль «Лексус» ммм001. Олег Петрович Королев за рулем. Пьяный в невозможном состоянии, - сообщил по телефону «02» один из тех, кто ехал за ним следом.
Наряд ДПС обнаружил «Лексус» с госномером м001мм48 на улице Интернациональной у дома №68 (в иных документах - у дома № 69) в начале девятого часа вечером 13 мая. За рулем машины находился Олег Королев. Несколько автоинспекторов говорят одно и то же: водитель был с признаками опьянения и с запахом алкоголя изо рта. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения Королев отказался. В соответствующей графе протокола собственноручно написал слово «отказ». Также он отказался от подписи протокола со словами: «Вы что, не знаете, кто я такой? Проводить фото и видеосъемку запрещаю!» В начале десятого часа вечера Олега Королева официально отстранили от управления автомобилем. Документ об этом составил офицер полиции Денис Кумище.
Сегодня майор полиции Денис Кумище, свидетель по этому административному делу, дал аналогичные показания в суде.
- Вы сказали о запахе алкоголя исходящего от привлекаемого лица. А иные признаки опьянения были? - спросил у офицера полиции адвокат Владимир Незнаенко.
- Да. Достаточно было иных признаков, - ответил Денис Кумище.
- Лицо привлекаемое на состояние своего здоровья ссылалось? - задал еще один вопрос защитник Олега Королева.
- Нет.
На первом судебном заседании судья Антон Киселев выяснил, что автоинспекторы так «удачно» подшили в папку конверт с CD-диском, что пробили его и сделали не воспроизводимым оригинал видеосъемки отказа Олега Королева от прохождения медицинского освидетельствования. На это заседание Денис Кумище принес другой диск, с копиями записей видеорегистраторов липчан, зафиксировавших езду на стертых до дисков колесах черного внедорожника с козырными номерами, а также запись опроса Олега Королева автоинспекторами. Диск вставили в древний ноутбук. Причем вначале киносеанса случился конфуз: не зная, как повернуть запись, ноутбук просто поставили на бок.
На той записи, где на то время сенатор Королев сидит в патрульной машине, ему предлагают пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. «Я уже несколько месяцев не употребляю ни грамма!» - отвечает экс-губернатор Липецкой области и отказывается от медосвидетельствования.
- Где на записи видно, что вы разъясняете привлекаемому лицу его права? - спросил у автоинспектора после окончания просмотра видеозаписей адвокат Олега Королева.
- Это было сделано ранее у автомобиля «Лексус», - ответил офицер полиции.
Диск с записями был приобщен к материалам дела. Поскольку другие свидетели событий 13 мая в суд не явились, судья Киселев объявил перерыв в заседании до пятницы, 6 августа.
Если вина Олега Королева будет признана судом ему грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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