«Вы что, не знаете, кто я такой? Проводить фото и видеосъемку запрещаю!»

В Липецке начался еще один процесс по обвинению экс-сенатора Олега Королева в «пьяной» езде. На этот раз ему вменили правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.





Речь идет о событиях 13 мая, когда черный «Лексус» с госномером м001мм48 куролесил по Липецку: нарушал правила дорожного движения, сбивал знаки, выбил с дороги по улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и остановился со стертыми до дыр тремя колесами на улице Интернациональной, где сенатора Олега Королева и задержали полицейские. По событиям на улице Передельческой бывший губернатор уже ответил: в этот понедельник судья Левобережного судебного участка №2 Липецка Елена Нестерова не поверила 73-летнему брату Олега Королева, Сергею, утверждавшему, что за рулем «Лексуса» был именно он, и







Вначале, как и в прошлый раз, представитель вновь не явившегося в процесс Олега Королева, заявил ходатайство против участия СМИ в судебном заседании:



- Уважаемый суд! Мы бы хотели ходатайствовать, чтобы дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Тут будут рассматриваться вопросы частной жизни Олега Петровича. Как показал предыдущий процесс в Левобережном судебном участке… Сведения из процесса выкладывались в интернет до оценки судом доказательств по делу. Это все вызывало массовое обсуждение, формировало определенное общественное мнение. Это все может оказать влияние на принимаемые судом решение. Потому что общественный резонанс может причинить вред объективности, всесторонности и полноты рассмотрения дела, - сказал представитель Олега Королева.



После отказа в этом ходатайстве Владимир Незнаенко заявил другое: о нарушенном полицейскими праве на защиту его клиента. Кажется, адвокат решил признать составленный 31 мая протокол по нарушению Олегом Королевым статьи 12.26 КоАП РФ («невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») недействительным по каким-то только ему известным процедурным основаниям.



- Олег Петрович Королев хотел участвовать лично 31 мая в составлении протокола. Но в это время он был в другом городе на лечении. Мы вручили его ходатайство должностному лицу в отделе ГИБДД по Липецку в девять часов утра 31 мая. Но протокол об административном правонарушении составили без рассмотрения этого ходатайства, хотя я и Елена Пузикова, другой адвокат Олега Королева, находились в отделе до 11 часов утра. Меня и адвоката Пузикову таким образом лишили возможности выразить позицию лица, интересы которого мы представляли, - сказал его адвокат.



Из материалов административного дела следовало, что сразу несколько липчан звонили вечером 13 мая в дежурную часть УМВД РФ по Липецкой области и сообщали о странном поведении водителя черного «Лексуса» с госномером м001мм48. Из зачитанных показаний свидетелей следует, что в поле их зрения внедорожник попал еще на улице Баумана. Двигаясь за ним в сторону центра Липецка, водители трех разных автомобилей дали одни и те же показания. «Лексус» пробил колеса, заезжая на бордюры. Машина виляла из стороны в сторону, сбивала дорожные знаки. Один из очевидцев в итоге лично заглушил мотор «Лексуса» после того, как он остановился на красный сигнал светофора у кафе «Арфа» на улице Гагарина. Этот очевидец вышел из своей машины, открыл двери «Лексуса» со стороны водителя и ему в лицо ударил запах алкоголя. Мужчина кнопкой выключил двигатель внедорожника и сделал замечание седовласому водителю о манере его езды. Водитель «Лексуса» вышел из машины и стал с кем-то разговаривать по телефону.



Другой участник дорожного движения сказал автоинспекторам, что «Лексусом» управлял человек, похожий на экс-губернатора. А третий четко заявил, что внедорожником с особенными номерами управлял Олег Королев. Один из тех, кто сумел поговорить на дороге с водителем «Лексуса», утверждает, что его речь была заторможенной, и что он пребывал в состоянии, не похожим на сердечный приступ.



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Наряд ДПС обнаружил «Лексус» с госномером м001мм48 на улице Интернациональной у дома №68 (в иных документах - у дома № 69) в начале девятого часа вечером 13 мая. За рулем машины находился Олег Королев. Несколько автоинспекторов говорят одно и то же: водитель был с признаками опьянения и с запахом алкоголя изо рта. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения Королев отказался. В соответствующей графе протокола собственноручно написал слово «отказ». Также он отказался от подписи протокола.







при изучении материалов административного дела выяснилось, что автоинспекторы так «удачно» подшили в папку конверт с CD-RW-диском, что пробили его и сделали не воспроизводимым оригинал видеосъемки отказа Олега Королева от прохождения медицинского освидетельствования



«Вы что, не знаете, кто я такой? Проводить фото и видеосъемку запрещаю»! - запомнили слова Олега Королева полицейские. Кстати, они отметили в своих рапортах, что долго не могли найти понятых: узнав экс-губернатора, горожане отказывались участвовать в следственных действиях при составлении протоколов. В начале десятого часа вечера Олега Королева официально отстранили от управления транспортным средством. Документ об этом составил офицер полиции Денис Кумище. А 13 мая Королева письменно пригласили явиться 31 мая в 9.15 в кабинет №210 ОГИБДД УМВД РФ по Липецку для составления протокола об административном правонарушении. Курьер доставил письмо по месту регистрации Королева. Но Олег Королев в полицию не явился.



Кстати, начальник УМВД РФ по Липецку Александр Акаткин 14 мая запросил облздрав срочно сообщить, обращался ли Олег Королев за медпомощью 13 и 14 мая. Из ответа ведомства следовало, что сенатор не проходил в эти даты по системе «Квазар», которая учитывает липчан, обращающихся за медицинской помощью.



Судья Антон Киселев удовлетворил все заявленные ходатайства адвоката Олега Королева, в том числе о запросе из полиции копии книги учета сообщений о происшествиях с записями о совершенных правонарушениях водителем «Лексуса» с госномером м001мм48, вызове на допросы в суд трех очевидцев «пьяной» езды экс-сенатора и полицейского Дениса Кумище, оформлявшего протокол задержания Олега Королева…



- С протоколом совершения административного правонарушения мы не согласны, вину не признаем, - сказал за себя и того парня Владимир Незнаенко.



Рассмотрение дела отложено на утро 2 августа. По инкриминируемой экс-сенатору статье обвинения в случае признания его вины судом Олегу Королеву грозит наложение 30-тысячного штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Сегодня и.о. судьи Правобережного судебного участка №12 Антон Киселев приступил к рассмотрению административного дела по обвинению экс-сенатора Олега Королева в правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 12.26 КоАП РФ («невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).Речь идет о событиях 13 мая, когда черный «Лексус» с госномером м001мм48 куролесил по Липецку: нарушал правила дорожного движения, сбивал знаки, выбил с дороги по улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и остановился со стертыми до дыр тремя колесами на улице Интернациональной, где сенатора Олега Королева и задержали полицейские. По событиям на улице Передельческой бывший губернатор уже ответил: в этот понедельник судья Левобережного судебного участка №2 Липецка Елена Нестерова не поверила 73-летнему брату Олега Королева, Сергею, утверждавшему, что за рулем «Лексуса» был именно он, и лишила экс-сенатора прав на управление автомобилем сроком на 1 год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ (за оставление места ДТП). А сегодня была вторая часть марлезонского балета: Владимир Незнаенко, тот же адвокат Олега Королева, который приводил в суд его старшего брата, сделал на этот раз все, чтобы рассмотрение административного дела завязло в юридической тягомотине.Вначале, как и в прошлый раз, представитель вновь не явившегося в процесс Олега Королева, заявил ходатайство против участия СМИ в судебном заседании:- Уважаемый суд! Мы бы хотели ходатайствовать, чтобы дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Тут будут рассматриваться вопросы частной жизни Олега Петровича. Как показал предыдущий процесс в Левобережном судебном участке… Сведения из процесса выкладывались в интернет до оценки судом доказательств по делу. Это все вызывало массовое обсуждение, формировало определенное общественное мнение. Это все может оказать влияние на принимаемые судом решение. Потому что общественный резонанс может причинить вред объективности, всесторонности и полноты рассмотрения дела, - сказал представитель Олега Королева.После отказа в этом ходатайстве Владимир Незнаенко заявил другое: о нарушенном полицейскими праве на защиту его клиента. Кажется, адвокат решил признать составленный 31 мая протокол по нарушению Олегом Королевым статьи 12.26 КоАП РФ («невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») недействительным по каким-то только ему известным процедурным основаниям.- Олег Петрович Королев хотел участвовать лично 31 мая в составлении протокола. Но в это время он был в другом городе на лечении. Мы вручили его ходатайство должностному лицу в отделе ГИБДД по Липецку в девять часов утра 31 мая. Но протокол об административном правонарушении составили без рассмотрения этого ходатайства, хотя я и Елена Пузикова, другой адвокат Олега Королева, находились в отделе до 11 часов утра. Меня и адвоката Пузикову таким образом лишили возможности выразить позицию лица, интересы которого мы представляли, - сказал его адвокат.Из материалов административного дела следовало, что сразу несколько липчан звонили вечером 13 мая в дежурную часть УМВД РФ по Липецкой области и сообщали о странном поведении водителя черного «Лексуса» с госномером м001мм48. Из зачитанных показаний свидетелей следует, что в поле их зрения внедорожник попал еще на улице Баумана. Двигаясь за ним в сторону центра Липецка, водители трех разных автомобилей дали одни и те же показания. «Лексус» пробил колеса, заезжая на бордюры. Машина виляла из стороны в сторону, сбивала дорожные знаки. Один из очевидцев в итоге лично заглушил мотор «Лексуса» после того, как он остановился на красный сигнал светофора у кафе «Арфа» на улице Гагарина. Этот очевидец вышел из своей машины, открыл двери «Лексуса» со стороны водителя и ему в лицо ударил запах алкоголя. Мужчина кнопкой выключил двигатель внедорожника и сделал замечание седовласому водителю о манере его езды. Водитель «Лексуса» вышел из машины и стал с кем-то разговаривать по телефону.Другой участник дорожного движения сказал автоинспекторам, что «Лексусом» управлял человек, похожий на экс-губернатора. А третий четко заявил, что внедорожником с особенными номерами управлял Олег Королев. Один из тех, кто сумел поговорить на дороге с водителем «Лексуса», утверждает, что его речь была заторможенной, и что он пребывал в состоянии, не похожим на сердечный приступ.Наряд ДПС обнаружил «Лексус» с госномером м001мм48 на улице Интернациональной у дома №68 (в иных документах - у дома № 69) в начале девятого часа вечером 13 мая. За рулем машины находился Олег Королев. Несколько автоинспекторов говорят одно и то же: водитель был с признаками опьянения и с запахом алкоголя изо рта. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения Королев отказался. В соответствующей графе протокола собственноручно написал слово «отказ». Также он отказался от подписи протокола.«Вы что, не знаете, кто я такой? Проводить фото и видеосъемку запрещаю»! - запомнили слова Олега Королева полицейские. Кстати, они отметили в своих рапортах, что долго не могли найти понятых: узнав экс-губернатора, горожане отказывались участвовать в следственных действиях при составлении протоколов. В начале десятого часа вечера Олега Королева официально отстранили от управления транспортным средством. Документ об этом составил офицер полиции Денис Кумище. А 13 мая Королева письменно пригласили явиться 31 мая в 9.15 в кабинет №210 ОГИБДД УМВД РФ по Липецку для составления протокола об административном правонарушении. Курьер доставил письмо по месту регистрации Королева. Но Олег Королев в полицию не явился.Кстати, начальник УМВД РФ по Липецку Александр Акаткин 14 мая запросил облздрав срочно сообщить, обращался ли Олег Королев за медпомощью 13 и 14 мая. Из ответа ведомства следовало, что сенатор не проходил в эти даты по системе «Квазар», которая учитывает липчан, обращающихся за медицинской помощью.Судья Антон Киселев удовлетворил все заявленные ходатайства адвоката Олега Королева, в том числе о запросе из полиции копии книги учета сообщений о происшествиях с записями о совершенных правонарушениях водителем «Лексуса» с госномером м001мм48, вызове на допросы в суд трех очевидцев «пьяной» езды экс-сенатора и полицейского Дениса Кумище, оформлявшего протокол задержания Олега Королева…- С протоколом совершения административного правонарушения мы не согласны, вину не признаем, - сказал за себя и того парня Владимир Незнаенко.Рассмотрение дела отложено на утро 2 августа. По инкриминируемой экс-сенатору статье обвинения в случае признания его вины судом Олегу Королеву грозит наложение 30-тысячного штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.