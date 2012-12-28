Бензин в Липецке снова подешевел

Цена снизилась не на все марки — только на бензин АИ-95 и немного (примерно на одну копейку) на дизельное топливо.



За последнюю неделю средняя цена на бензин в Липецкой области по официальным данным снова снизилась — на общее падение повлиял подешевевший бензин марки АИ-95. Дизтопливо почти не потеряло в цене, премиальный бензин остаётся на прежнем уровне, а бензин АИ-92 вовсе подорожал. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 6 по 12 октября.Цена на бензин за последнюю неделю снизилась на 0,39%, или 33 копейки, — 77,86 рубля за литр против 78,19 рубля неделей ранее. Так, бензин АИ-95 подешевел на 0,89%, или 73 копейки, — с 81,79 рубля до 81,06 рубля. Вместе с тем стоимость бензина АИ-92 выросла на 0,22%, или 17 копеек, — с 73,44 рубля до 73,61 рубля за литр. На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,20 рубля). Цены на дизельное топливо снизились на 0,01%, его стоимость составила 81,09 рубля.