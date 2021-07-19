сегодня, 17:00
Брат Олега Королева взял на себя вину за аварию
73-летний брат экс-сенатора от Липецкой области рассказал суду, что уговорил Олега Королева порулить его «Лексусом». Но суд не поверил этому свидетелю. И лишил Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на 1 год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.
Как показалось GOROD48, судья Елена Нестерова была чрезвычайно удивлена, когда в 16.00 порог зала заседаний перешагнул 73-летний Сергей Петрович Королев, старший брат 69-летнего экс-сенатора Олега Королева. Пенсионер попросил судью говорить громе, сославшись на то, что плохо слышит. Кажется, Сергей Королев не очень хорошо представлял что происходит.
Свидетель по административному делу рассказал, что давно не видел брата. 13 мая они встретились. Посидели. После чего он попросил брата-сенатора проехать на его черном «Лексусе» на дачу за какими-то вещами. Младший брат несколько раз предупредил старшего, что водить большой автомобиль непросто, но Сергей уломал-таки Олега.
Из рассказа следовало, что Сергей Петрович вначале достаточно уверенно вел тяжелый внедорожник. На улице Зои Космодемьянской водителю показалось, что он выехал на бордюр на разделительной линии, после чего автомобиль кинуло вправо. Ему показалось, что машина что-то задела. В итоге он заехал на дамбу липецкого водохранилища, остановился, вышел, обошел автомобиль и ахнул: ее борт был помят! Разволновавшись, Сергей Петрович позвонил брату. Тот приехал к месту остановки машины, обматерил старшего брата за то, что тот покинул место ДТП, вызвал ему машину, а сам потянулся в бардачок за лекарствами от сердца.
У адвоката к свидетелю не было вопросов. Зато у судьи их было в избытке.
- Как давно вы водите автомобиль?
- Права у меня с 1966 года. Я водитель-профессионал. Своей машиной два года управляю.
- Как давно за руль садились?
- У меня «Лада-Гранта». Я за рулём ездию и сейчас.
- Госномер машины брата помните?
- Только цифры. 001. Буковки - нет.
- Ранее такой машиной управляли? - продолжала допрашивать свидетеля судья.
- Нет. Но я на всех машинах ездил. Думал, что справлюсь.
- Откуда вы ехали?
- С Новолипецка на улицу Зои Космодемьянской. А потом на дамбу выехал.
- А вы в ГАИ потом обращались?
- Нет.
- Почему, ведь вашего брата обвинили в ряде ДТП?
- Я что, дурак, чтобы в полицию идти? Что я расскажу, чья машина? И где я кого-то стукнул? Кто мне поверит. Поздно махать руками, когда поезд ушёл. И что, я пришёл бы в полицию и сказал, здрасьте, это я все натворил! Что я рассказал бы? Я в 73 года натворил таких делов! И что теперь делать, не знаю!
- Почему мы должны верить, что это ДТП совершили вы? Вы пришли сейчас в суд, а в полицию не приходили?
- Сидел-то я за рулем , а не Олег! За что его судить? А что потом он натворил, я не знаю, - сказал Сергей Королев.
Однако судья Елена Нестерова не поверила этому свидетелю. И лишила Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на 1 год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ.
Напомним, что Олега Королева ждут еще два административных процесса, в которых он будет привлекаться к административной ответственности. Все они связаны со скандальной ездой бывшего губернатора по Липецку. Как сообщили GOROD48 в областном суде, Олега Королева обвиняют в наездах на знаки дорожного движения в Правобережном районе Липецка, а также в нарушении ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ - в отказе о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Последнее правонарушение грозит виновному штрафом в размере до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Этот процесс начнется 23 июля в судебном участке №12 Правобережного судебного района Липецка.
Кстати, на рассмотрение всех этих административок у суда есть три месяца. Если к 13 августа процессы не закончатся, то обвинения в правонарушениях, как в сказке о Золушке, превратятся в тыкву.
Напомним, что вечером 13 мая водителя «Лексуса» задержали инспекторы ДПС, которые отвезли Олега Королева домой. Автомобиль сенатора нашелся на штрафстоянке, но уже без номеров. Утром 14 мая Олег Королев рассказал GOROD48, что пережил за рулем сердечный приступ. Тогда же он заявил, что не понимает, в чем виновен.
Гость
житель
Эх
Липчанин
н-дя
Автохам
А где же дача?
Сказка
житель
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