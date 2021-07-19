Брат Олега Королева взял на себя вину за аварию

73-летний брат экс-сенатора от Липецкой области рассказал суду, что уговорил Олега Королева порулить его «Лексусом». Но суд не поверил этому свидетелю. И лишил Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на 1 год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.



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