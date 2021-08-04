Общество

сегодня, 16:05

Илья Тузов заявил, что Липецкую область раскритиковали напрасно

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#обманутые дольщики #строительство #новоселье
Илья Тузов заявил, что Липецкую область раскритиковали напрасно

Накануне Фонд обманутых дольщиков заявил, что в регионе сорваны планы по восстановлению прав дольщиков. Вице-губернатор Илья Тузов сегодня объяснил это заявление техническим сбоем. В Липецке достроили еще три дома для обманутых дольщиков. В правах восстановлены 223 человека.

Сегодня получали ключи от своих квартир участники долевого строительства дома № 13 «б» на улице Шубина. Этого момента они ждали пять лет. ЗАО «СК «Липецкметаллургстрой» начало строить дом в 2016 году, сдать его должны были в 2018-м, но не сдали. Достраивал здание начиная с четвертого этажа ОАО «Трест «Липецкстрой».



Светлана Бугакова купила двухкомнатную квартиру в подарок детям на свадьбу, пока дом достраивали, у нее уже появилась внучка.

— Переживаний было много. Я здесь живу не очень далеко. Все смотрела, как он строится, а он не строился. Теперь, наконец-то, все в порядке, — говорит Светлана Бугакова.

— Хотим жить будущим, а не вспоминать прошлое. Долго ждали, но сейчас довольны. — вторит ей Татьяна Амбурсова.

После достройки дома восстановили в правах  69 обманутых дольщиков. Всего в доме 120 квартир.



— Сегодня мы видели счастливых новоселов, которые наконец-то получили квартиры. Проблема обманутых дольщиков была достаточно долгой, — заметила мэр Евгения Уваркина. 

Накануне Фонд обманутых дольщиков распространил информацию о том, что Липецкая область вошла в число регионов, где во втором квартале нарушены сроки сдачи домов, фактически отправив регион в «черный список».

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— Мы провели проверку. Эта информация явилась техническим сбоем. Был спорный момент по четырем домам, ввод по ним регион получил 30 июня, а федеральная электронная система увидела ввод этих домов на 3 июля, то есть с интервалом в три дня. Поэтому технически дома введены не в первых двух кварталах года, а на три дня позже, так как это было отражено в электронной системе, — объяснил вице-губернатор Илья Тузов.



Дом № 20 «а» на улице Свиридова  также достраивал «Трест «Липецкстрой». Из 180-ти квартир 59 получили обманутые дольщики. Новостройка впечатляет ухоженной придомовой территорией: и детская площадка, и лавочки, и даже туи в кадках есть.




Пятиэтажку на улице Артемова в микрорайоне «Елецкий» достроил ООО «СЗ «Спецфундаментстрой». Сейчас здание ставят на кадастровый учет, ключи новоселам планируют вручить ближе к осени.



Из 21-го проблемного дома в Липецкой области сданы 16, один расселен, а дольщики дома по улице 50 лет НЛМК в Липецке получают выплаты при поддержке федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Оставшиеся три проблемных дома обещают сдать до конца этого года.
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#обманутые дольщики #строительство #новоселье

Комментарии (7)

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Лена

4 минуты назад
...ключи новоселам планируют вручить ближе к осени...- ну да блин сейчас же апрель, время ещё есть
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:-()

34 минуты назад
Главное туи как на кладбище и высотки в метре друг от друга настроить. И вокруг плитка и бордюры.
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Vb

51 минуту назад
Житель новых, действительно, зрелище неадекватное, особенно у людей, которые живут перед этим домом
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Дольщик Шубина 13б

53 минуты назад
Кто интересно там ключи получал сегодня? Где новоселы? Мы акт приемки-передачи еще не подписывали.
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Житель новых

сегодня, 16:36
Скоро уберут всю красоту, отроют * дом заиграет новыми красками и жителями. А по ул.Шубина - строительные номры - не не слышали... Уплотнение разрешили??? в Победе, осталось только как на Шубина 17 этажей построить в 5 метрах друг от друга - чтобы ни одного метра земли мимо...так? А где гулять, отдыхать, парковать авто - не важно... Озеленение тоже не слышали - куча асфальта!!!
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ШуБа

сегодня, 16:27
Ну что, счастливые новосёлы Шубина 13б, довольны? а где будете машинки свои ставить, уже придумали? :))) как обычно на газонах, пешеходных дорожках и дет.площадках? дом так воткнули, что до соседнего 13а доплюнуть из окна можно :)))
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тузову

сегодня, 16:16
в центре города на фрунзе 85 долгострой, люди уже третий год ждут жильё, писали и в прокуратуру и губернатору, толку 0. И это центр города, что говорить про новые микрорайоны.
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