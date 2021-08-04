Илья Тузов заявил, что Липецкую область раскритиковали напрасно

Накануне Фонд обманутых дольщиков заявил, что в регионе сорваны планы по восстановлению прав дольщиков. Вице-губернатор Илья Тузов сегодня объяснил это заявление техническим сбоем. В Липецке достроили еще три дома для обманутых дольщиков. В правах восстановлены 223 человека.

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Сегодня получали ключи от своих квартир участники долевого строительства дома № 13 «б» на улице Шубина. Этого момента они ждали пять лет. ЗАО «СК «Липецкметаллургстрой» начало строить дом в 2016 году, сдать его должны были в 2018-м, но не сдали. Достраивал здание начиная с четвертого этажа ОАО «Трест «Липецкстрой».Светлана Бугакова купила двухкомнатную квартиру в подарок детям на свадьбу, пока дом достраивали, у нее уже появилась внучка.— Переживаний было много. Я здесь живу не очень далеко. Все смотрела, как он строится, а он не строился. Теперь, наконец-то, все в порядке, — говорит Светлана Бугакова.— Хотим жить будущим, а не вспоминать прошлое. Долго ждали, но сейчас довольны. — вторит ей Татьяна Амбурсова.После достройки дома восстановили в правах 69 обманутых дольщиков. Всего в доме 120 квартир.— Сегодня мы видели счастливых новоселов, которые наконец-то получили квартиры. Проблема обманутых дольщиков была достаточно долгой, — заметила мэр Евгения Уваркина.Накануне Фонд обманутых дольщиков распространил информацию о том, что Липецкая область вошла в число регионов, где во втором квартале нарушены сроки сдачи домов, фактически отправив регион в «черный список».— Мы провели проверку. Эта информация явилась техническим сбоем. Был спорный момент по четырем домам, ввод по ним регион получил 30 июня, а федеральная электронная система увидела ввод этих домов на 3 июля, то есть с интервалом в три дня. Поэтому технически дома введены не в первых двух кварталах года, а на три дня позже, так как это было отражено в электронной системе, — объяснил вице-губернатор Илья Тузов.Дом № 20 «а» на улице Свиридова также достраивал «Трест «Липецкстрой». Из 180-ти квартир 59 получили обманутые дольщики. Новостройка впечатляет ухоженной придомовой территорией: и детская площадка, и лавочки, и даже туи в кадках есть.Пятиэтажку на улице Артемова в микрорайоне «Елецкий» достроил ООО «СЗ «Спецфундаментстрой». Сейчас здание ставят на кадастровый учет, ключи новоселам планируют вручить ближе к осени.Из 21-го проблемного дома в Липецкой области сданы 16, один расселен, а дольщики дома по улице 50 лет НЛМК в Липецке получают выплаты при поддержке федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Оставшиеся три проблемных дома обещают сдать до конца этого года.