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Липецкая вечЁрка: авария с автобусом, цены на бензин и новый памятник
Сегодня, 3 августа, пассажирский автобус врезался в заграждение на площади Победы, в этом ДТП пострадали два человека, GOROD48 спросил липчан: «При какой стоимости бензина вы откажетесь от автомобиля?», и в Липецке скоро появится еще один памятник.
— Это все знают, но молчат. Неужели найдут какое-нибудь нарушение? Все водители работают без отдыха, так как зарплаты вы знаете сами какие, и на это не обращают внимание господа чиновники. А если бы он работал, как положено, то и зарплата была, что еле-еле сводил концы с концами, — написал комментатор.
Минувшей ночью на трассе Липецк — Грязи — Песковатка водитель «Киа» насмерть сбил 34-летнего мужчину.
При какой стоимости бензина вы откажетесь от автомобиля? Спросил GOROD48 липчан. Стоимость литра топлива уже превысила психологическую отметку в 50 рублей. Оказалось, что горожане не готовы ставить автомобили на прикол. Хотят ростом цен и возмущены.
— Даешь по 100!!! Мы осилим!!! — самонадеянно написал Кеша.
— А вы сделайте нормальный общественный транспорт, как в развитых странах, а не то убожество, которое у нас есть, и тогда многие бросят свои вёдра с болтами и пересядут на общественный транспорт, — посоветовал Гость.
— Электромобили пора покупать, — предложил Коля. Когда-то, кстати, и дизельное топливо было дешевым, а теперь на нем сэкономить уже не получится.
В Липецке скоро появится еще один памятник. В Нижнем парке установят «Курортницу». Смонтируют памятник на месте бывшего источника минеральной воды.
=«Курортницу» планируют установить к концу октября. Делается памятник (как теперь стало в Липецке модно) на деньги меценатов.
Установку скульптуры согласовали со всеми инстанциями, в отличие от другого памятника. Но читателям GOROD48 «Курортница» пришлась не по вкусу.
— Это не памятник, а скульптура. А если всё же памятник — напишите, кому конкретно? Имя сей курортницы? И выглядит она странно, в 19 веке так коленки заголяли только барышни «с низкой социальной ответственностью», — считает комментатор, подписавшийся «И смех, и грех».
— В одном из самых экологически неблагополучных городов России поставить памятник женщине и назвать его курортница, это троллинг высшего уровня, — мнение еще одного нашего читателя.
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