Липецкая вечЁрка: авария с автобусом, цены на бензин и новый памятник

Сегодня, 3 августа, пассажирский автобус врезался в заграждение на площади Победы, в этом ДТП пострадали два человека, GOROD48 спросил липчан: «При какой стоимости бензина вы откажетесь от автомобиля?», и в Липецке скоро появится еще один памятник.

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В Липецке скоро появится еще один памятник. В Нижнем парке установят «Курортницу» . Смонтируют памятник на месте бывшего источника минеральной воды.

=«Курортницу» планируют установить к концу октября. Делается памятник (как теперь стало в Липецке модно) на деньги меценатов.

Установку скульптуры согласовали со всеми инстанциями, в отличие от другого памятника . Но читателям GOROD48 «Курортница» пришлась не по вкусу.

— Это не памятник, а скульптура. А если всё же памятник — напишите, кому конкретно? Имя сей курортницы? И выглядит она странно, в 19 веке так коленки заголяли только барышни «с низкой социальной ответственностью», — считает комментатор, подписавшийся «И смех, и грех».

— В одном из самых экологически неблагополучных городов России поставить памятник женщине и назвать его курортница, это троллинг высшего уровня, — мнение еще одного нашего читателя.