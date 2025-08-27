Сегодня в Липецке: нет бензина – беги, липчане размечтались о большой пенсии

Все самые главные события среды.

Погода пока не сильно отличается от той, что была в августе: днём от +24 до +26 градусов, без существенных осадков.









– пр–т Победы, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27, 104д, 106а.









– ул. Патриотическая.









Чтобы разыскать бензин, нужно потратить некоторое количество бензина, объезжая заправки одну за другой. Но проще проверить наличие топлива в специальных электронных сервисах, таких как gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , который собирает информацию с мест от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) пройдет очередное занятие по английскому языку для подростков (12+).









Надо сказать, что аппетиты горожан растут (с сего бы это?): в марте этого года их ожидания составляли 50 900 рублей, в феврале 2025 года – 47 500 рублей.







