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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: нет бензина – беги, липчане размечтались о большой пенсии

Все самые главные события среды.

Пока сухо

Погода пока не сильно отличается от той, что была в августе: днём от +24 до +26 градусов, без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. Барашева, 5, 7;
– ул. М. И. Неделина, 30, 53, 55, 57, 59, 61;
– ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
– ул. Папина, 31а, 33, 35, 37, 39;
– пл. Победы, 3;
– пр–т Победы, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27, 104д, 106а.

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В частном секторе проживут день без удобств жители улиц Л. Шевцовой, Полетаева, С. Тюленина, переулков Боринского, Витебского, Данковского, Львовского, Хвойного, Черниговского.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Добровская;
– ул. Железногорская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
– ул. Патриотическая.

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Пробки

Заправлять автомобили бензином становится всё сложнее, но «Яндекс-карты», которые могут предупредить о пробках, всё ещё не теряют популярность.


Заправки

Чтобы разыскать бензин, нужно потратить некоторое количество бензина, объезжая заправки одну за другой. Но проще проверить наличие топлива в специальных электронных сервисах, таких как gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, который собирает информацию с мест от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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В помощь автолюбителям имеется ещё электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Бесплатный английский

В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) пройдет очередное занятие по английскому языку для подростков (12+).

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В школах сокращают количество уроков иностранного языка, восполнять потери придётся самим. Преподаватель Юлия Кузнецова разработала программу рассчитанную в основном для новичков. Занятия бесплатные.

Концерт

В 16:30 в концертном зале Детской школы искусств №2 им. В. М. Лутова (ул. Ильича, 18) состоится выступление учеников «Я вхожу в мир искусств» (6+).

Концерт в честь начала учебного года. Музыкальные и вокальные номера.

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Фото vk.ru/dhi2.lipetsk

Бег с фонариком

В 18:30 на проспекте Победы, возле дома №93а соберутся любители бега, чтобы вновь ударить кроссом по бензиновому кризису (12+).

Мероприятие называется «Высокая среда», бегать будут по пересечённой местности, в основном в гору. Всего осенью запланированы 12 таких мероприятий. Бегать планируют до темна. Поэтому рекомендуют взять с собой налобный фонарик. Приглашают всех желающих.

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Здесь и вверху фото vk.ru/runsmile48

Мечты об обеспеченной старости

В опросе SuperJob липчане высказали мнение, что достойной могла бы считаться пенсия в размере 51 000 рублей.

Надо сказать, что аппетиты горожан растут (с сего бы это?): в марте этого года их ожидания составляли 50 900 рублей, в феврале 2025 года – 47 500 рублей.

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В среднем по стране назвали сумму в 56 тысяч рублей, за пять месяцев запросы соотечественников выросли на 5%. Самые высокие аппетиты у жителей Москвы – 60 900 рублей, Санкт-Петербурга – 60 300 рублей, Хабаровска – 60 100 рублей. Скромные запросы у жителей Новокузнецка – 51 000 рублей и липчан.

Конечно, в России некоторым платят пенсию в указанном размере, в основном тем, кто всю свою трудовую деятельность думал о народе. А многие ли среди ваших знакомых получают пенсию в 50 тысяч? Напишите в комментариях.

Дорогие липчане! Сегодня ведём детей в школу в штатном режиме, кому повезло с топливом – могут отвезти их и на машине. Работаем, ищем горючее – всё, как всегда. Скрасить жизнь помогут новости GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7, поэтому вы круглые сутки можете узнавать важные и полезные новости. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (6)

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Сначала новые
кит
13 минут назад
Если бы выборы что то решали, то их бы не было ! Не помню кто сказал из умных
Ответить
Веня
40 минут назад
Выборы и без нас состоятся
Ответить
Мария Антуанетта
57 минут назад
Хочу как в Париже пенсию в три триста евро и ни центом меньше!Чтоб оставалось по две тысячи в чулок и на путешествия!Минималка в Париже 650 евро,никуда ни уехать дальше Булонского леса!
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Так
32 минуты назад
В чём же дело? Чемодан и в Париж! Трудиться и зарабатывать пенсию. Просто так никто никому ничего не даёт. Заработать нужно.
Ответить
Хочу
36 минут назад
Напомнить про печальную судьбу Марии Антуанетты -ее казнили. Нужны ли несоразмерным желания?
Ответить
Мама шестерых детей.
сегодня, 07:33
Про пенсию народ думает, про пенсионный возраст тоже, а что толку? Про выборы совсем не думает.
Ответить
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